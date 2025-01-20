智庫Chartwell Institute引述聯匯之父祈連活表示，將港幣和美元脫鈎並非好主意，港幣與美元的聯繫匯率制度將繼續有利於香港的長期金融穩定。他指香港作為小型開放的經濟體來說，匯率浮動並非萬能藥（panacea），因為每一個微小的政治或經濟事件都可能反映在匯率、通脹，最終導致利率大幅波動。香港1983年10月首次實施聯繫匯率制之前，曾經得到非常慘痛的教訓。
祈連活指，不滿聯匯從影響本港消費、地產市場、貸款和融資競爭力下降的人是「兩面派（two faced），他們通常是商業或按揭貸款借款人，希望降低利率或港元貶值以獲得競爭優勢，但同時不希望港元貶值帶來更高的通脹，從而推高利率。
祈連活指，港元與美元掛鈎避免自由浮動貨幣的不少缺點，但卻不得不忍受聯繫匯率制相對較小的缺點。雖然沒有任何一種解決方案能夠永遠適用，但每當有輕微的逆風就從一個系統切換到另一個系統也會帶來不穩定，因此僅僅因為目前有一些逆風，並不代表現在是放棄聯繫匯率制度的時候了。
至於港元會被逼脫鈎，祈連活認為會在三方面有風險，包括美國的經濟狀況、香港主要經濟鄰近地區和主權國家，即內地的經濟或政治狀況，以及香港本身的金融狀況。他指至目前為止，中美貿易爭端的緊張局勢、顯著利率分歧尚未破壞港元的聯繫匯率制度。有人對香港的財政儲備產生了擔憂，但他認為當局會在任何危急情況出現之前提前採取行動，以維護聯繫匯率制度的完整性。他又指只有出現地緣政治危機等出現極端情況，聯匯制度才會受到嚴重威脅。
對於港元與人民幣掛鈎，祈連活認為有人可能會認為可使香港和內地的金融狀況將會更加一致，不過在內地為國家為主導的體制，一些異常和扭曲現象會蔓延至香港。另外，香港與內地人口技能不同，以及香港與內地法律法規的差異，經濟和金融仍存在顯著差異，而與人民幣掛鈎也會將內地經濟起伏，例如目前內地房地產市場的低迷也會對香港產生更大的影響。
其他報道
葉茂林慈善基金伙耀才捐1610萬予瑪麗醫院 購置機械人輔助手術系統
匯率之父：財政儲備降不構成風險 「當局會局勢變得危急前就開始採取行動」
傳新世界尋求專業機構協助 股價挫跌5%後 澄清未進行債務重組
恒指收市升341點 20000點得而復失 成交增至1613億 北水流入大減