芝商所資深董事總經理兼首席商務官Julie Winkler表示，過去一年眾多美國境外客戶選擇芝商所來獲取市場准入並交易其所需的金融產品，以應對持續的經濟和地緣政治不確定性。展望2025年，風險管理的重要性將進一步凸顯，芝商所將繼續助力客戶有效管控風險，把握市場機遇。

該所指，去年歐洲、中東和非洲地區日均交易量達到創紀錄的580萬份合約，較2023年增長17%。能源、農產品、金屬、利率和外匯產品日均交易量分別錄得40%、31%、24%、14%和12%的同比增長，均創下歷史新高。亞太地區的日均交易量同比增長7%，達到170萬份合約，創歷史新高。區域農產品合約日均交易量強勁增長16%，同時利率和外匯產品分別錄得3%的增幅，均刷新歷史紀錄。

加拿大市場去年日均交易量達到創紀錄的16.4萬份合約，其中能源、農產品和利率產品的日均交易量同比增長分別達26%、14%和10%。拉丁美洲地區去年日均交易量達到17.4萬份合約。該地區金屬和外匯產品的日均交易量分別增長42%和19%。

全球來看，去年芝商所日均交易量達到創紀錄的2650萬份合約，較2023年增長9%。增長很大程度上是由利率產品驅動，日均交易量增長了10%，達到創紀錄的1370萬份合約。金屬、農產品和外匯產品日均交易量增長均創下歷史新高，同比增幅分別為23%、13%和8%。

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