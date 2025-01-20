葉成輝提到，香港寬頻擁有約1500人的銷售團隊，其中1000人專注於企業業務，其餘則服務住宅用戶。

他指出，內地的投標機制與香港存在顯著差異，內地主要圍繞國企運作，而香港則採用價錢與技術分數結合的評估模式。對於一些在香港缺乏項目經驗的中資企業，他們可能因技術分數不足而失去競標優勢。透過香港寬頻的渠道，可以讓競標過程更加公平，促進合作機會。

此外，葉成輝提到，在人工智能（AI）領域，由於地緣政治影響，英偉達（NVIDIA）等公司的某些高效能AI晶片無法出口至香港，對本地市場構成一定限制。是次聯盟中的合作夥伴包括AI晶片製造商，將為香港企業提供更多選擇，並由香港寬頻擔任部分產品的獨家代理。同時，地緣政治因素也影響企業選擇的供應商預期，他料未來幾年與內地廠家的合作空間有望擴大，例如香港寬頻的網絡安全產品目前已與內地企業建立合作關係。他續稱，對於有意拓展海外市場的內地企業客戶可利用香港寬頻在東南亞市場的資源，擴大銷售渠道。

儘管聯盟涵蓋了17間企業，但葉成輝強調並非所有參與者都會成為合作對象，因為會避免合作伙伴的競爭對手加。至於分利模式視乎不同情況而定，包括獨家代理或代工生產（OEM）等方式，需逐一洽談。他認為，是次聯盟成立將為集團業績帶來正面影響，因為集團大部分收入仍來自寬頻業務，而資訊與通訊技術（ICT）業務的利潤相對較低，而透過提供獨特的解決方案，集團有望提升業務盈利能力。

今天與香港寬頻企業方案簽署生態合作的領先科技公司共有17間，包括算豐信息、英方軟件、Lark、百度智能雲、永信至誠、奇安信、富通科技集團、Pure Storage、OceanBase、有光科技、科聯系統、用友、神州雲科、SleekFlow、Leiga、科客東方網絡和天儀智科。

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