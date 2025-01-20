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煤氣與環球能源簽合作備忘錄 共同拓綠色甲醇船用燃料供銷

中華煤氣與新加坡環球能源貿易有限公司（下稱環球能源）簽署合作備忘錄，共同拓展綠色甲醇船用燃料的供應和分銷業務。是次戰略性合作，旨在整合雙方生產及物流能力，務求為亞洲各大港口及區域港口的船舶提供全面的供應及加注服務。

兩家企業均認為，綠色甲醇作為可持續的低碳燃料，將引領航運業邁向減碳目標，雙方優勢互補，藉今次合作，為亞洲各地建立完善綠色甲醇供應網絡。煤氣公司營運總裁—綠色燃料及化工岑文輝表示，這次合作標誌着船用燃料供應綠色轉型的重要里程碑。煤氣公司在生產綠色甲醇的實力，加上國際能源在供應鏈管理及市場運營的專長，將能建立一個穩健的供應平台，加快航運業減碳進程。

環球能源董事總經理盧鴻龍指出，這次合作充分發揮了協同效應，雙方將攜手為客戶提供一站式加注服務，讓綠色甲醇在航運業中更加普及。除供應之外，環球能源亦能就相關法規及綠色甲醇使用效益提供專業意見。

煤氣公司位於內蒙古鄂爾多斯的甲醇生產廠房，採用自主研發技術，把生物質及都市廢物轉化為綠色甲醇，是內地首間生產獲ISCC EU及ISCC PLUS認證綠色甲醇的企業。煤氣公司已計劃在大灣區及海南等地增設生產基地，擴大綠色燃料及化工品年產量至100萬噸。

環球能源是新加坡首間設有及營運甲醇加注船隊的公司，並在區內提供甲醇加注服務。作為主要船用燃料加注商，環球能源在2024年的加注量逾470萬噸，未來將繼續致力支持全球航運業減碳，積極推動可持續發展。

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