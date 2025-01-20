雙方將合作發展供應鏈S2B業務，即依託卓悦在香港的供應鏈和海外倉資源，利用豐和匯在海南自貿港的保稅倉和操作資源，打造「香港+海南全球購總倉」服務平台。

兩間公司亦擬合作發展跨境電商B2C業務，即依託豐和匯在地鐵和社區等應用場景的網點資料，開發「一般貿易+跨境電商+海外直郵」的一體化服務平台。

此外，雙方擬合作開展直播電商+新媒體分銷業務，即依託豐和匯在地鐵和社區的網點和客群資源，設立分布式直播基地；合作發展物流管家O2O業務，即依託豐和匯城域網點和智能終端資源，構建高效的網絡倉儲和城市配送服務。

卓悅今日尾市突然抽升，高見0.5元，並以接近全日高位的0.48元收市，升33.3%，全日成交1110萬元。

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