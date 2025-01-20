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人工智能技術推動赤子城社交業務去年收入增長最多達61.1%

赤子城科技（9911）公布最新業務數據顯示，去年底止年度社交業務及創新業務塊錄得收入增長。當中社交業務累計下載量約7.8億，較去年9月底日上升約5.7%。單去年第四季度，社交業務平均月活達約3174.8萬，按季增長約9.5%。社交業務去年度總收入預期將錄得約45.2億至47.2億元（人民幣、下同），按年增長約54.3%至61.1%，原因是其借助人工智能技術，推動多樣化社交產品快速增長，以及前年第三季度完成對Chizicheng Strategy Investment Ltd的收購，並開始合併藍城兄弟及Land of Glory Ltd.社交業務的收入所致。

至於創新業務方面，去年度錄得總收入預期將約4.4億至4.8億元，按年增長約16.1%至26.6%，主要得益於社交電商業務持續高速發展，以及其研發的精品遊戲開始貢獻收入。由其獨力研發且交付外部獨立團隊發行的各精品遊戲，分別於開始盈利時按約定比例與其進行運營利潤分成，該等運營利潤為實現流水扣除相關運營費用後的淨額，該等精品遊戲去年度實現流水約7.05億元，按年增長約80.4%。其指出，這與精品遊戲Alice’s Dream流水規模增加有關。