至於創新業務方面，去年度錄得總收入預期將約4.4億至4.8億元，按年增長約16.1%至26.6%，主要得益於社交電商業務持續高速發展，以及其研發的精品遊戲開始貢獻收入。由其獨力研發且交付外部獨立團隊發行的各精品遊戲，分別於開始盈利時按約定比例與其進行運營利潤分成，該等運營利潤為實現流水扣除相關運營費用後的淨額，該等精品遊戲去年度實現流水約7.05億元，按年增長約80.4%。其指出，這與精品遊戲Alice’s Dream流水規模增加有關。