道期現升0.56%；標期現升0.5%；納期現升0.54%。日本東證指數現升0.2%；韓國KOSPI指數現升0.58%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.95%。

VIX指數隔晚跌1%或0.16點，報15.81點。

紐油現跌1.27%或0.98美元，報76.89美元；布油現跌0.79%或0.64美元，報80.15美元；金價現升0.04%或1.17美元，報2709.38美元；LME 銅期貨隔晚升0.92%或85美元，報9275美元。比特幣現跌0.28%或296.03美元，報102198.61美元；美國10年期債息現跌1.79%或0.083厘，報4.544厘。

今日焦點股份可留意：

東方甄選（1797）最快今日公布業績。

吉利入主洪橋（8137）落實首項分布出售，929萬人幣售鋰離子廠。

清晰醫療（1406）：對兩名董事指控成立特調查委員，修訂若干詞彙。

傳匯控（0005）考慮售澳洲零售銀行業務。

人工智能技術推動赤子城（9911）社交業務去年收入增長最多達61.1%。

海豐國際（1308）發盈喜，料去年度全年盈利最多增92.1%至10.3億美元。

尾市抽升逾33%，卓悦（0653）：與內地豐和匯就供應鏈、跨境及直播電商等展合作。

麗展（0488）行政總裁劉樹仁退任並留任顧問，林孝賢獲委任為授權代表。

中銀（2388）推「戶口互聯」企業客可授權數據存取，簡化企業貸款流程。

香港寬頻（1310）與17間科企成立「創科生態聯盟」，冀合作提供獨家解決方案。

東瀛遊（6882）：派每股特別息6仙，派息總額約3000萬。

中信股份（0267）料去年多賺1%。

中移動（0941）去年淨上客1331萬戶。

中電信（0728）淨增211萬5G客。

蔡加讚6500萬增持康健（3886）至7.27%，持股首破5%披露門檻。

葉茂林慈善基金伙耀才（1428）捐1610萬予瑪麗醫院，購置機械人輔助手術系統。

中海油田（2883）料今年資本性開支為72億人幣。

鄭家純增持周大福珠寶（1929）。

碧瑤綠色（1397）獲環保署智能廚餘回收機及智能磅服務合約。

匯豐降騰訊（0700）目標價至540元，維持「買入」評級。

傳新世界（0017）尋求專業機構協助，股價挫跌5%後，澄清未進行債務重組。

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