moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

夜期高水352點 美期亞股升 東方甄選業績

美股休市，即月恒指夜期升315點，報20278點，夜期高水352點。

道期現升0.56%；標期現升0.5%；納期現升0.54%。日本東證指數現升0.2%；韓國KOSPI指數現升0.58%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.95%。

VIX指數隔晚跌1%或0.16點，報15.81點。

紐油現跌1.27%或0.98美元，報76.89美元；布油現跌0.79%或0.64美元，報80.15美元；金價現升0.04%或1.17美元，報2709.38美元；LME 銅期貨隔晚升0.92%或85美元，報9275美元。比特幣現跌0.28%或296.03美元，報102198.61美元；美國10年期債息現跌1.79%或0.083厘，報4.544厘。

今日焦點股份可留意：

東方甄選（1797）最快今日公布業績。

吉利入主洪橋（8137）落實首項分布出售，929萬人幣售鋰離子廠。

清晰醫療（1406）：對兩名董事指控成立特調查委員，修訂若干詞彙。

傳匯控（0005）考慮售澳洲零售銀行業務。

人工智能技術推動赤子城（9911）社交業務去年收入增長最多達61.1%。

海豐國際（1308）發盈喜，料去年度全年盈利最多增92.1%至10.3億美元。

尾市抽升逾33%，卓悦（0653）：與內地豐和匯就供應鏈、跨境及直播電商等展合作。

麗展（0488）行政總裁劉樹仁退任並留任顧問，林孝賢獲委任為授權代表。

中銀（2388）推「戶口互聯」企業客可授權數據存取，簡化企業貸款流程。

香港寬頻（1310）與17間科企成立「創科生態聯盟」，冀合作提供獨家解決方案。

東瀛遊（6882）：派每股特別息6仙，派息總額約3000萬。

中信股份（0267）料去年多賺1%。

中移動（0941）去年淨上客1331萬戶。

中電信（0728）淨增211萬5G客。

蔡加讚6500萬增持康健（3886）至7.27%，持股首破5%披露門檻。

葉茂林慈善基金伙耀才（1428）捐1610萬予瑪麗醫院，購置機械人輔助手術系統。

中海油田（2883）料今年資本性開支為72億人幣。

鄭家純增持周大福珠寶（1929）

碧瑤綠色（1397）獲環保署智能廚餘回收機及智能磅服務合約。

匯豐降騰訊（0700）目標價至540元，維持「買入」評級。

傳新世界（0017）尋求專業機構協助，股價挫跌5%後，澄清未進行債務重組。

其他報道

順豐同城發盈喜 料多賺逾1倍

匯控據報研究出售澳洲消費銀行業務

美股休市 歐股上升 德國DAX升0.4%

北水增持工行 減持華音國際控股