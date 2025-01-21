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恒指高開202點 科指升1.2% 美團升2.7% 碧桂園升3%

恒指今早高開202點或1.02%，報20128點，大市成交金額13億元；國指今早高開71點或1%，報7307點。恒生科技指數開市報4650點，升1.21%。上升股份比例為11.93%，下跌為1.5%，無升跌為86.55%。

藍籌74隻升，3隻下跌，6隻無升跌。美團（3690）升2.7%，報159.7元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌0.84%，報18.92元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）開市報159.7元，升2.7%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報8.86元，跌0.34%。

恒指、科指續高於主要平均線。

碧桂園（2007）達成復牌指引 今早復牌。開市報0.5元，升3.09%。

東方甄選（1797）最快今日公布業績。開市報15.92元，升1.14%。

吉利入主洪橋（8137）落實首項分布出售，929萬人幣售鋰離子廠。無成交，報0.53元。

清晰醫療（1406）：對兩名董事指控成立特調查委員，修訂若干詞彙。無成交，報0.4元。

傳匯控（0005）考慮售澳洲零售銀行業務。創52周高，見78.8元，開市報78.8元，升0.57%。

人工智能技術推動赤子城（9911）社交業務去年收入增長最多達61.1%。無成交，報3.79元。

海豐國際（1308）發盈喜，料去年度全年盈利最多增92.1%至10.3億美元。開市報19.26元，升2.67%。

尾市抽升逾33%，卓悦（0653）：與內地豐和匯就供應鏈、跨境及直播電商等展合作。開市報0.55元，升14.58%。

麗展（0488）行政總裁劉樹仁退任並留任顧問，林孝賢獲委任為授權代表。無成交，報0.67元。

中銀（2388）推「戶口互聯」企業客可授權數據存取，簡化企業貸款流程。開市報24.6元，無升跌。

香港寬頻（1310）與17間科企成立「創科生態聯盟」，冀合作提供獨家解決方案。開市報5.26元，升0.38%。

東瀛遊（6882）：派每股特別息6仙，派息總額約3000萬。開市報0.7元，跌1.41%。

中信股份（0267）料去年多賺1%。開市報8.76元，升1.04%。

中移動（0941）去年淨上客1331萬戶。開市報75.1元，跌0.4%。

中電信（0728）淨增211萬5G客。開市報4.77元，升0.42%。

蔡加讚6500萬增持康健（3886）至7.27%，持股首破5%披露門檻。無成交，報0.285元。

葉茂林慈善基金伙耀才（1428）捐1610萬予瑪麗醫院，購置機械人輔助手術系統。無成交，報2.27元。

中海油田（2883）料今年資本性開支為72億人幣。開市報7.38元，升0.41%。

鄭家純增持周大福珠寶（1929）。開市報7.02元，升1.15%。

碧瑤綠色（1397）獲環保署智能廚餘回收機及智能磅服務合約。無成交，報0.64元。

匯豐降騰訊（0700）目標價至540元，維持「買入」評級。開市報392元，升0.56%。

傳新世界（0017）尋求專業機構協助，股價挫跌5%後，澄清未進行債務重組。開市報4.25元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，港亞控股（1723）創52周高，見0.78元，開市報0.78元，升64.21%；靈寶黃金（3330）創52周高，見4.5元，開市報4.5元，升13.92%。

破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見78.8元，開市報78.8元，升0.57%。

異動股

上升異動股，包括，港亞控股（1723）創52周高，見0.78元，開市報0.78元，升64.21%；南戈壁（1878）開市報3.49元，升14.8%；朗華國際集團（8026）開市報0.43元，升14.67%；卓悅控股（0653）開市報0.55元，升14.58%；皇冠環球集團（0727）開市報0.087元，升14.47%；靈寶黃金（3330）創52周高，見4.5元，開市報4.5元，升13.92%；中國天保集團（1427）開市報0.234元，升10.38%；中國農產品交易（0149）開市報0.041元，升7.89%。

下跌異動股，包括，中達集團控股（0139）開市報0.014元，跌6.67%；博雅互動（0434）開市報5.25元，跌6.08%；ＦＡ南方比特幣（3066）開市報36.14元，跌5.89%；佳寧娜（0126）開市報0.16元，跌5.88%；草姬集團（2593）開市報2.03元，跌5.58%；華夏比特幣（3042）開市報12.67元，跌5.02%；華夏以太幣（3046）開市報7.77元，跌4.19%；嘉實比特幣（3439）開市報12.9元，跌3.3%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報2.892元，跌2.76%；嘉實以太幣（3179）開市報7.995元，跌2.74%。

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