自2024年9月16日發布聯合公告以來，香港金管局和澳門金管局就直接聯網的準備工作緊密合作，共同落實相關業務規則和操作流程。港澳債券市場基礎設施的互聯互通將提供一個跨區的投融資渠道，讓兩地投資者能更便捷、高效地參與雙方的債券市場。直接聯網也標誌着港澳金融合作新的里程碑，發揮港澳自身優勢，是粵港澳大灣區協同發展的重要體現。

香港金管局總裁余偉文表示，「為提升香港作為國際金融中心的競爭力，香港金管局近年與鄰近多個金融市場建立互聯互通機制，不斷探索與其他中央證券託管平台建立聯網。直接聯網彰顯了香港作為『超級聯繫人』的作用，並進一步推動CMU發展成為亞洲的國際中央證券託管平台」。

澳門金管局主席陳守信表示，「港澳債券市場直接聯網的正式啟動，實現了澳門債券市場基礎設施首次與境外中央證券託管平台的對接，為來自包括葡語國家的國際投資者提供參與港澳債券市場的便利渠道，進一步發揮澳門『中葡金融服務平台』的作用。澳門金管局將持續構建對接內地、聯通國際的債券市場，逐步拓展新金融業態，支持澳門經濟適度多元發展」。

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