美匯指數曾跌最多1.26%，低見107.965，現報108.416，跌0.85%。

離岸人民幣曾升值最多0.14%，升值至7.2524元，是2024年12月11日7.2425元後最強。曾貶值最多0.43%，是2024年12月31日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.74%。貶值至7.2939元，是1月20日7.3387元後最弱。現報7.2843元，貶值0.29%

在岸人民幣曾貶值最多0.14%，是1月3日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.3%。貶值至7.283元，是1月20日7.3239元後最弱。現報7.2797元，貶值0.09%。

港元曾升值最多0.02%，升值至7.7785元，是1月9日7.7781元後最強。其後轉貶值，曾貶值最多0.04%，是1月10日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.07%。貶值至7.7835元，是1月20日7.7864元後最弱。現報7.7813元，貶值0.01%。

每美元兌日圓曾貶值最多0.46%，貶值至154.91日圓，是2024年12月19日154.44日圓後最弱。現報155.25日圓，貶值0.24%。連續貶值2日，累計貶值1.05日圓，對上一次連續貶值2日是1月16日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月16日。

每百日圓兌港元曾升值最多0.45%，是1月20日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.47%。升值至5.0215，是1月17日5.0249後最強。現報5.014，升值0.3%。連續升值2日，累計升值0.0323，對上一次連續升值2日是1月16日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是1月16日。

每美元兌墨西哥披索曾升值最多1.43%，是1月16日後最大升值幅度。高見20.7987，現報20.6992，升0.95%。

每美元兌加元曾最多1.44%，是2022年9月26日後最大幅度，當日幅度為1.59%。高見1.4516加元，是2020年3月24日1.4532加元後最強。現報1.442加元，升0.77%。

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