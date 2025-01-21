。調查於1月2日至12日進行， 旨在聚焦外送服務如何於節慶期間助餐廳於傳統堂食業務以外帶來額 外收入，以及反映餐廳對整體市場前景的看法。

回顧聖誕節及新年檔期，61%及59%受訪餐廳分別表示堂食及外 賣業務收入維持平穩或有所增長。與去年第三季相比，有65%及57%的餐廳在2024年第四季業務均維持平穩或錄得增長， 反映節慶氣氛帶動餐廳生意。

展望將來，63%餐廳預期即將 到來的農曆新年及情人節將有助維持或進一步帶動餐廳業務， 促使他們制定相應的推廣和特別優惠。其中，28%受訪餐廳計劃提供特別節日菜單，20%受訪餐廳則正在準備相應的 推廣和特別活動。

除節慶活動外，隨着國際盛事如香港國際七人欖球賽、 大型演唱會及文化活動等在港舉行，吸引港人和遊客參與，83%餐 廳預期盛事將幫助他們在2025年第一季持穩定業務水平或為餐廳 業務帶來正面影響。

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