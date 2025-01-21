港元現報7.782元貶值16點子，曾貶值最多0.04%，是1月10日後最大貶值幅度，曾貶值最多31點子，報7.7835元，亦曾升值最多19點子，報7.7785元，是1月9日7.7781元後最強。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為449.9億元，與上日相同，總結餘是1月17日後最低。貨幣基礎當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減13.1億元，至總數6133.85億元，是1月16日後最低。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌80.87點子至3.05071%，是1月17日後最低；1星期HIBOR跌3.04點子至3.41131%，是2024年9月19日後最低；2星期HIBOR升6.24點子至3.96238%，是1月15日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報3.9%，是1月20日後最低；6個月期HIBOR無升跌報4%，是1月20日後最低；12個月期HIBOR無升跌報4%，是1月20日後最低。

美元指數現報108.303貶值1.044點或0.95%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.3004%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.3905%，連續8日擴闊，利差是2024年11月26日後最闊，當日差距為-0.4076%。

對上一次連續8日擴闊，是2024年8月07日，當日利差報-1.1912%。

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