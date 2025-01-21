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建銀國際：萬科財務困境或為個別事件

建銀國際報告指出，萬科（2202）（深000002）的財務困境或為個別事件，其財務困境再次引起市場關注。儘管2024年第四季度銷售勢頭逐漸上升，但由於不同利益相關者的競爭，萬科的流動性狀況依然脆弱。國家金監總局的密切監控和監管層採取的措施表明，政府可能正在採取一種替代方法來處理萬科的財務困境，儘管監管層的介入或有助於萬科長期經營回歸穩定，這無可避免會損害某些利益相關者，例如股東和債券持有人。

該行指，回顧2024年12月中旬，國家金監總局要求保險公司匯報對萬科的風險敞口，同時萬科正在與保險公司就約總額達400億元人民幣（下同）的再融資條款進行溝通，更嚴峻的是萬科有約300億元境內債券將在2025年到期。

此前，萬科管理層一直在積極銷售回款、持續推進大宗交易、加快退出非主營業務、持續爭取融資資源，同時否認債務展期計劃。儘管如此，債券價格在最近幾周已暴跌超過 20%。市場信心在2024年1月16日《經濟觀察報》報道萬科或將面臨接管改組后進一步受到打擊。

自2024年以來，萬科恢復財務健康的措施包括處置約300億元的資產，將約200億元到期的債券替換為約300億元的新增銀行貸款，以及以更多財務擔保來獲得約121億元的銀行和其他借款再融資。

報告指，今次事件可持續性將是關鍵。儘管萬科的財務風波繼續影響著房地產行業，特別是民企的債券價格，但房地產市場的復蘇推動了除了暴雷房企外所有房企的股價上漲。投資者目前關注政府對房企的金融支持的可持續性，以及即將在3月召開的兩會。

在此期間，該行預計2025年第一季度後銷售復蘇的可持續性將成為大多數投資者關注的焦點，該行看好政策紅利推動的市場復蘇，首選股為中海外（0688）、龍湖地產（0960）和綠城中國（3900），均給予「優于大市」的評級。

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