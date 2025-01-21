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港股創1個月高 恒指半日升223點 重上20000點關 北水流入增59%

美股休市，特朗普正式上任，美期今早上升，亞股表現反覆，日韓台A股先跌後升，港股高開後升幅一度收窄，臨近半日收市升幅擴大，港股三大指數創逾1個月高，恒指重上20000點關。北水流入較上日增59%。

恒指今早高開202點，高位升279點，低位跌5點，高低波幅285點。上升股份比例為30.87%，下跌為22.77%，無升跌為46.34%。

恒指半日升223點或1.12%，報20149點，大市成交金額871億元；國指升95點或1.32%，報7331點。恒生科技指數收報4709點，升2.49%。

藍籌股成交金額360.92億元，佔大市成交41.43%；科指成份股成交金額256.95億元，佔大市成交29.5%；國指成份股成交金額332.14億元，佔大市成交38.13%。

24隻雙櫃台股，總成交0.33億元人民幣，相當於約0.35億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少20.5%，至93.6億元，佔大市成交10.74%。牛熊證成交金額50.73億元，減少29.21%；窩輪成交金額42.87億元，減少6.96%。

藍籌60隻升，19隻下跌，4隻無升跌。中芯國際（0981）升7.36%，收報42.3元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌1.5%，收報18.42元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是中芯國際（0981）創52周高，見42.5元，收報42.3元，升7.36%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報15.68元，跌0.38%。

恒指、科指續高於主要平均線。

北水南下合計淨流入21.49億元，較上日增加59.51%，淨流入金額是1月17日83.24億元後最多。北水連續第23日流入，累計流入1673.55億元，對上一次連續23日淨流入是2024年6月18日。北水本月累計流入1109.18億元，按月增加16.21%，金額是2024年11月後新高，連續第19個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多1.4%，高見20205.25點，是2024年12月13日20238.21點後最高。現報20149.36點，升1.12%。連升6日，累計升1275.22點，對上一次連升6日是2024年10月2日。連續第6日陽燭，對上一次連續第6日陽燭是2024年9月17日。

科指曾升最多2.76%，高見4722.07點，是2024年12月10日4854.34點後最高。現報4709.52點，升2.49%。連升6日，累計升487.6點，對上一次連升6日是2024年10月2日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2024年12月19日。

國指曾升最多1.63%，高見7353.99點，是2024年12月12日7415.37點後最高。現報7331.03點，升1.32%。連升6日，累計升487.32點，對上一次連升6日是2024年9月20日。連續第6日陽燭，對上一次連續第6日陽燭是2024年12月24日。

個股表現

建銀國際：萬科（2202）財務困境或為個別事件。收報5.57元，升12.53%。

中國智能科技（0464）折讓19%配股 曾升逾42%。收報0.305元，升8.93%。

新世界（0017）據報提供150億美元物業作為貸款再融資抵押品。收報4.33元，升1.88%。

巴拿馬對長和（0001）港口子公司開展審計。收報40.05元，跌0.12%。

順豐同城（9699）發盈喜 料多賺逾1倍收報9.25元，升0.54%。

碧桂園（2007）達成復牌指引 今早復牌。收報0.6元，升23.71%。

東方甄選（1797）最快今日公布業績。收報15.68元，跌0.38%。

吉利入主洪橋（8137）落實首項分布出售，929萬人幣售鋰離子廠。收報0.495元，跌6.6%。

清晰醫療（1406）：對兩名董事指控成立特調查委員，修訂若干詞彙。收報0.4元，無升跌。

傳匯控（0005）考慮售澳洲零售銀行業務。創52周高，見79元，收報79元，升0.83%。

人工智能技術推動赤子城（9911）社交業務去年收入增長最多達61.1%。收報4.36元，升15.04%。

海豐國際（1308）發盈喜，料去年度全年盈利最多增92.1%至10.3億美元。收報18.6元，跌0.85%。

尾市抽升逾33%，卓悦（0653）：與內地豐和匯就供應鏈、跨境及直播電商等展合作。收報0.485元，升1.04%。

麗展（0488）行政總裁劉樹仁退任並留任顧問，林孝賢獲委任為授權代表。收報0.68元，升1.49%。

中銀（2388）推「戶口互聯」企業客可授權數據存取，簡化企業貸款流程。收報24.65元，升0.2%。

香港寬頻（1310）與17間科企成立「創科生態聯盟」，冀合作提供獨家解決方案。收報5.26元，升0.38%。

東瀛遊（6882）：派每股特別息6仙，派息總額約3000萬。收報0.67元，跌5.63%。

中信股份（0267）料去年多賺1%。收報8.77元，升1.15%。

中移動（0941）去年淨上客1331萬戶。收報75.3元，跌0.13%。

中電信（0728）淨增211萬5G客。收報4.73元，跌0.42%。

蔡加讚6500萬增持康健（3886）至7.27%，持股首破5%披露門檻。收報0.285元，無升跌。

葉茂林慈善基金伙耀才（1428）捐1610萬予瑪麗醫院，購置機械人輔助手術系統。收報2.27元，無升跌。

中海油田（2883）料今年資本性開支為72億人幣。收報7.24元，跌1.5%。

鄭家純增持周大福珠寶（1929）。收報7.01元，升1.01%。

碧瑤綠色（1397）獲環保署智能廚餘回收機及智能磅服務合約。收報0.66元，升3.13%。

匯豐降騰訊（0700）目標價至540元，維持「買入」評級。收報389.4元，跌0.1%。

傳新世界（0017）尋求專業機構協助，股價挫跌5%後，澄清未進行債務重組。收報4.33元，升1.88%。

破頂股表現

破頂股包括，萬國黃金集團（3939）創上市新高，見13.5元，收報13.28元，跌1.34%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見324元，收報321.4元，升5.45%；國富氫能（2582）創上市新高，見138.7元，收報138.1元，升3.68%；毛戈平（1318）創上市新高，見66.2元，收報65.05元，升5%；重塑能源（2570）創上市新高，見224.6元，收報219.4元，升2.14%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1108.55元，收報1107.5元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1084.5元，收報1084.2元，升0.02%；天安（0028）創52周高，見4.61元，收報4.59元，升4.08%；紛美包裝（0468）創52周高，見2.65元，收報2.63元，升0.38%；滬港聯合（1001）創52周高，見0.345元，收報0.345元，升7.81%；ＴＣＬ電子（1070）創52周高，見7.1元，收報7.02元，升7.18%。

破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見42.5元，收報42.3元，升7.36%；匯控（0005）創52周高，見79元，收報79元，升0.83%。

破底股方面

13隻股份創上市新低，其中十隻包括，歐化（1711）低見0.055元，收報0.055元，跌8.33%；德祥地產（0199）低見0.187元，收報0.2元，無升跌；中國華君（0377）低見0.61元，收報0.64元，跌9.86%；銳信控股（1399）低見0.16元，收報0.165元，跌8.33%；辰林教育（1593）低見1.34元，收報1.37元，跌4.2%；德視佳（1846）低見3.34元，收報3.34元，跌1.47%；中天湖南集團（2433）低見0.12元，收報0.123元，跌1.6%；出門問問（2438）低見0.455元，收報0.495元，跌1%；科笛－Ｂ（2487）低見4.42元，收報4.47元，跌1.97%；連連數字（2598）低見8.19元，收報8.34元，跌3.02%。

28隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東發展（0035）低見0.88元，收報0.89元，跌1.11%；渝太地產（0075）低見0.225元，收報0.225元，無升跌；恒基發展（0097）低見0.1元，收報0.101元，跌2.88%；協合新能源（0182）低見0.485元，收報0.485元，跌2.02%；安全貨倉（0237）低見1.75元，收報1.75元，跌4.89%；順豪控股（0253）低見0.58元，收報0.58元，跌4.92%；WAI KEE HOLD（0610）低見0.64元，收報0.67元，無升跌；日本共生（0627）低見0.39元，收報0.75元，升76.47%；CNT GROUP（0701）低見0.231元，收報0.231元，跌1.7%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.011元，升10%。

異動股

上升異動股，包括，港亞控股（1723）創52周高，見1.38元，收報1.36元，升186.32%；日本共生（0627）見52周低0.39元，收報0.75元，升76.47%；連成科技集團（8635）收報0.185元，升65.18%；辰興發展（2286）收報0.285元，升41.79%；澳達控股（9929）創52周高，見0.079元，收報0.076元，升35.71%；古兜控股（8308）收報0.163元，升33.61%；碧桂園（2007）收報0.6元，升23.71%；格林國際控股（2700）創52周高，見0.5元，收報0.5元，升23.46%；北京京客隆（0814）收報0.365元，升21.67%；MATRIX HOLDINGS（1005）收報0.72元，升20%。

下跌異動股，包括，聲揚集團（8163）收報0.062元，跌24.39%；基地錦標集團（8460）收報0.039元，跌20.41%；金貓銀貓（1815）收報0.45元，跌19.64%；凱知樂國際（2122）收報0.046元，跌19.3%；慕詩國際（0130）平上市低位0.12元，收報0.121元，跌18.24%；華鼎控股（3398）收報0.154元，跌16.76%；中發展控股（0475）收報0.45元，跌16.67%；北京體育文化（1803）收報0.066元，跌16.46%；寶發控股（8532）收報0.036元，跌16.28%；新福港（1447）收報0.48元，跌15.79%。

 

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