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正榮地產：大股東歐宗榮涉嫌違法被採取強制措施

正榮地產（6158）公布，旗下全資附屬公司之一的正榮地產控股在昨日交易時段後，在上交所發布公告指控股股東、持有公司45.73%股權的歐宗榮，因涉嫌違法犯罪而被採取強制措施。

公司指，將適時公布針對歐宗榮所實施的措施及相關案件進展的進一步資料。歐宗榮過往及現時均非集團董事或高級管理層。於今日公告日期，集團一切業務運作維持正常，上述事宜並無對集團的業務運作造成任何其他影響。

歐宗榮的兒子歐國偉亦在1月17日向公司辭任了執董及審核委員會成員，當時理由是要履行其其他業務及工作承諾，即日生效。

公司在今年1月2日公布，其境外債務重組支持協議已在2024年12月底最後截止日期屆滿時失效，公司及其顧問將繼續與公司各持份者進行討論，致力實現其境外債務的整體重組方案，以保障持份者的利益及確保公平對待所有適用債權人。

正榮早市跌1.69%，報0.058元。

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