今日特朗普正式重新就任美國總統，中海油田服務（2883）董事長兼首席執行官趙順強表示，特朗普為傳統能源支持者，在政策方面相對利好油氣行業。但油氣產能處於供過於求狀態。由於地緣政治因素，油氣供應偏緊，價格將維持相對平穩及中性，油價今年預計將維持60美元至85美元一桶的水準。
趙順強表示，2028年世界的油氣需求或會見頂。然而，由於中國新能源汽車普及等因素，油氣需求達峰或將較世界見頂。海外業務方面，趙指出，2024年，公司海外收入達到歷史新高。依照往年海外業務收入逐年增加的態勢，預計2025年海外業務仍將錄得不錯的表現，將繼續按年增長。
趙順強續指，增加分紅是管理層的長期思路及管理目標。集團將不斷優化債務水準，相信當債務降低至一定程度後，分紅將會增加。
集團首席財務官郄佶表示，集團正全方位管控成本，對於為公司帶來效益的專案會堅決投入，至少在未來短期內會保持相對高位的裝備投資，尤其是加大技術板塊的裝備投入，以從事更高難度作業。
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