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瑞穗：特朗普未推對華關稅 緩解中美緊張局勢升級、人民幣貶值風險

瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰表示，特朗普關稅言論引發亞洲時段外匯波動，不過，特朗普上任第一天並未對中國徵收特定關稅，加上內地現有政策，或有助於緩解對中美緊張局勢升級的擔憂，並在短期內緩解人民幣貶值風險。

今早，離岸人民幣兌美元匯率曾升值至五周高的7.2524，而人行自11月11日以來首次將人民幣中間價設定在7.18以下(按：7.1703)，與市場的預期差距從1475點縮窄至1231點，是兩周以來最窄。

張建泰表示，美方沒有立即對中國產品提高關稅，這對中美關係來說是個好兆頭，人民幣基本上守住7.27水平，反映出市場對中美談判的樂觀態度。

張建泰認為，如果特朗普如報道所指，調查中國對第一階段協議的執行情況，或改變「先加徵關稅，後談判」的策略，直接重啟貿易談判；此外，特朗普在記者會上避免對其對華關稅計劃發表評論，但表示他將與習近平舉行會談和通話。這表明特朗普政府可能無意起草一項全新的協議，但可能會在未來四年內恢復談判以達成第二階段協議。

張建泰表示，貿易談判路徑和人民幣走勢可能與貿易戰1.0有顯著差異。考慮到特朗普政策的不可預測性，中國政府堅持原計劃，保持外匯穩定並刺激國內消費。人行維持人民幣中間價政策支持，而李克強重申實施更積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策。此舉或有助於緩解對中美緊張局勢升級的擔憂，並在短期內緩解人民幣貶值風險。

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