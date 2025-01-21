廣告媒體監察公司admanGo公布，2024年香港的廣告開支（不包括搜尋引擎行銷，SEM）達298億港元，按年下跌1.3%。因應2023年第一季香港與內地實施全面通關迎來非常高的比較基數，令2024年第一季的廣告開支錄得按年下跌4.9%，但政府在第二季開始積極推動盛事經濟，加上開放更多自由行城市及第三季的巴黎奥運帶動消費市道，2024年第二季及第三季的廣告開支分別錄得按年2.2%及2.5%的上升。
admanGo續指，然而香港仍受外圍經濟不明朗因素影響，廣告商亦因應港人消費模式轉變及外遊習慣調整宣傳策略，第四季的廣告開支錄得按年4.7%下跌。
十大廣告文出行業排名第一的銀行、信用卡及投資服務，雖然在2024年錄得按年8%跌幅，但在十大品牌集團中排名第三位的匯豐集團，第六位的恒生銀行及第七位的渣打集團，在2024年的廣告開支分別錄得按年8%、11%及13%上升，反映個別銀行集團在2024年投放更多資源在宣傳推廣。
而十大廣告開支最高行業中，大部分仍錄按年增長，當中四個行業增長達雙位數，包括排名第五的餐廳行業廣告開支錄16%按年增長，零售業廣告開支按年增長15%，排及第二，旅遊業廣告開支按年增11%，排名第七，排名第二的藥物及醫護行業廣告開支按年增11%。
媒體方面，社交媒體在2024年的廣告開支錄得按年15%升幅，是眾多媒體中表現最好，當中Instagram的廣告開支錄得高達按年31%上升，Facebook亦錄得6%按年升幅，數據顯示社交媒體在2024年繼續受到廣告商重視，而戶外廣告的廣告開支亦錄得按年11%升幅，是表現最好的傳統媒體。
另外，admanGo推出全新Keyword Intelligence(KI)服務，由2024年開始監察廣告商於SEM上的廣告開支。SEM的廣告開支於2024年總額高達53億港元，在廣告媒體市佔率達15%，當中文字廣告佔所有SEM支出達87%，而購物廣告則佔13%。SEM成為繼桌面/流動廣告、社交媒體及電視後在媒體市佔率中排名第四，是一個受廣告商高度重視的媒體。
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