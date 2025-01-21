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安擬集團旗下Web3遊戲Anichess上月MAU達10萬 擬擴展業務至印度

由區塊鏈遊戲開發商安擬集團（ Animoca Brands）在港開發，並與Chess.com及世界國際象棋冠軍Magnus Carlsen合作推出的Web3 遊戲Anichess公布，2024年10月推出公開試玩版本，2024年12月月活躍用戶（MAU）即達至10萬人，今年計劃推出線上錦標賽、遊戲IP漫畫及NFT等，擴大用戶群體。

Anichess建基於區塊鏈上，將國際象棋與其自創的魔法咒語或法術結合，吸引遊戲玩家和國際象棋的競技選手參與。Anichess玩家至今共進行超過50萬場比賽，總遊戲時間超過300 萬分鐘；其在Discord的社群已累積超過4萬名成員，遊戲團隊亦會因應用戶的意見，推動遊戲革新和測試功能。

Anichess首席總監及安擬集團營運及項目副總裁陳翊銘認為，香港政府頗支持Web3行業發展，例如去年成立Web3工作小組，與業界公司探討行業方向，認可區塊鏈的潛力。雖然香港的遊戲行業未及東南亞地區發展蓬勃，不過安擬可謂行業龍頭，會積極教育市場，以及培育不同人才。他又指，香港的政策未完全清晰，推動遊戲發展亦會確保合規合法，以及符合不同地區的法律。

他提到，遊戲以國際象棋為基礎，成功吸引小朋友玩家，而家長亦不會排斥小朋友打機，未來會加入更多教育元素；下半年計劃推出更完整的遊戲版本。

陳翊銘稱，集團除了自行研發遊戲IP，一般而言開發周期較長；亦會為不同遊戲工作室提供顧問服務，為原有的遊戲加入更多Web3元素，以及投資不同Web3初創公司。

Anichess公布，印度、菲律賓和越南並列為註冊玩家數量排列前五名的國家，計劃擴展業務至印度，以發掘南亞以及拉丁美洲地區的遊戲產業潛力和市場。

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