美股隔晚休市，美期今早上升，亞股表現反覆，日股、台股、上證、滬深300先跌後升，深成、韓股反覆倒跌。港股三大指數齊創逾1個月即市及收市新高，科指更創兩個月收市新高，恒指於年內首次於20000點關之上收市。北水午後淨流入金額減少，但仍較上日多13%，成交金額亦下降。

恒指今早高開202點，高位升279點，低位跌5點，高低波幅285點，是1月17日後收市最窄。上升股份比例為35.05%，下跌為29.44%，無升跌為35.5%。

恒指收市升180點或0.91%，報20106點，大市成交金額1479億元，較上日減少8.3%，是1月17日1222.72億元成交後最少；國指升85點或1.18%，報7320點。恒生科技指數收報4693點，升2.14%。

藍籌股成交金額683.82億元，佔大市成交46.23%；科指成份股成交金額469.06億元，佔大市成交31.71%；國指成份股成交金額620.27億元，佔大市成交41.93%。

24隻雙櫃台股，總成交0.64億元人民幣，相當於約0.68億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少13.29%，至102.09億元，佔大市成交6.89%。牛熊證成交金額55.22億元，減少22.94%；窩輪成交金額46.86億元，增加1.7%。

藍籌55隻升，24隻下跌，4隻無升跌。舜宇（2382）升7.26%，收報70.2元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌3.18%，收報7.01元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報70.2元，升7.26%；跌幅最大的是騰訊（0700）收報387.4元，跌0.62%。

恒指、科指續高於主要平均線。

北水南下合計淨流入15.35億元，較上日增加13.94%，淨流入金額是2025年1月17日83.24億元後最多。連續第23日流入，累計流入1667.41億元，對上一次連續23日淨流入是2024年6月18日。北水本月累計流入1103.03億元，按月增加15.56%，金額是2024年11月後新高，連續第19個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多1.4%，高見20205.25點，是2024年12月13日20238.21點後最高。今日收市報20106.55點，是2024年12月12日後收市新高，當日報20397.05點。連升6日，累計升1232.41點，對上一次連升6日是2024年10月2日。第1日陰燭。

科指曾升最多2.76%，高見4722.07點，是2024年12月10日4854.34點後最高。今日收市報4693.72點，是2024年11月5日後收市新高，當日報4693.85點。連升6日，累計升471.8點，對上一次連升6日是2024年10月2日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2024年12月19日。

國指曾升最多1.63%，高見7353.99點，是2024年12月12日7415.37點後最高。今日收市報7320.88點，是2024年12月12日後收市新高，當日報7360.1點。連升6日，累計升477.17點，對上一次連升6日是2024年9月20日。連續第6日陽燭，對上一次連續第6日陽燭是2024年12月24日。

午後消息股表現

瑞銀據報停止接受部分新世界發展（0017）證券作為孖展抵押品。新世界（0017）據報提供150億美元物業作為貸款再融資抵押品。收報4.3元，升1.18%。

中海油服（2883）預計今年油價介於每桶60至85美元。收報7.21元，跌1.9%。

今早及隔晚消息股表現

建銀國際：萬科（2202）財務困境或為個別事件。收報5.4元，升9.09%。

中國智能科技（0464）折讓19%配股 曾升逾42%。收報0.3元，升7.14%。

巴拿馬對長和（0001）港口子公司開展審計。收報40元，跌0.25%。

順豐同城（9699）發盈喜 料多賺逾1倍收報9.29元，升0.98%。

碧桂園（2007）達成復牌指引 今早復牌。收報0.57元，升17.53%。

東方甄選（1797）最快今日公布業績。收報16.18元，升2.8%。

吉利入主洪橋（8137）落實首項分布出售，929萬人幣售鋰離子廠。收報0.495元，跌6.6%。

清晰醫療（1406）：對兩名董事指控成立特調查委員，修訂若干詞彙。創上市新低，見0.36元，收報0.37元，跌7.5%。

傳匯控（0005）考慮售澳洲零售銀行業務。創52周高，見79元，收報78.85元，升0.64%。

人工智能技術推動赤子城（9911）社交業務去年收入增長最多達61.1%。收報4.65元，升22.69%。

海豐國際（1308）發盈喜，料去年度全年盈利最多增92.1%至10.3億美元。收報18.64元，跌0.64%。

尾市抽升逾33%，卓悦（0653）：與內地豐和匯就供應鏈、跨境及直播電商等展合作。收報0.54元，升12.5%。

麗展（0488）行政總裁劉樹仁退任並留任顧問，林孝賢獲委任為授權代表。收報0.68元，升1.49%。

中銀（2388）推「戶口互聯」企業客可授權數據存取，簡化企業貸款流程。收報24.85元，升1.02%。

香港寬頻（1310）與17間科企成立「創科生態聯盟」，冀合作提供獨家解決方案。收報5.25元，升0.19%。

東瀛遊（6882）：派每股特別息6仙，派息總額約3000萬。收報0.66元，跌7.04%。

中信股份（0267）料去年多賺1%。收報8.78元，升1.27%。

中移動（0941）去年淨上客1331萬戶。收報75.4元，無升跌。

中電信（0728）淨增211萬5G客。收報4.74元，跌0.21%。

蔡加讚6500萬增持康健（3886）至7.27%，持股首破5%披露門檻。收報0.295元，升3.51%。

葉茂林慈善基金伙耀才（1428）捐1610萬予瑪麗醫院，購置機械人輔助手術系統。收報2.26元，跌0.44%。

中海油田（2883）料今年資本性開支為72億人幣。收報7.21元，跌1.9%。

鄭家純增持周大福珠寶（1929）。收報7.06元，升1.73%。

碧瑤綠色（1397）獲環保署智能廚餘回收機及智能磅服務合約。收報0.66元，升3.13%。

匯豐降騰訊（0700）目標價至540元，維持「買入」評級。收報387.4元，跌0.62%。

傳新世界（0017）尋求專業機構協助，股價挫跌5%後，澄清未進行債務重組。收報4.3元，升1.18%。

破頂股表現

破頂股包括，萬國黃金集團（3939）創上市新高，見13.5元，收報13.48元，升0.15%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見343.6元，收報337.2元，升10.63%；國富氫能（2582）創上市新高，見139.1元，收報137.8元，升3.45%；毛戈平（1318）創上市新高，見67.9元，收報67.45元，升8.88%；重塑能源（2570）創上市新高，見226元，收報225.2元，升4.84%；ＰＰ國債（2817）創上市新高，見143.8元，收報143.8元，升0.52%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1108.55元，收報1107.6元，升0.02%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1054.5元，收報1054.5元，升0.14%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1084.5元，收報1084.5元，升0.05%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1082.75元，收報1082.75元，升0.03%；ＰＰ國債－Ｕ（9817）創上市新高，見18.5元，收報18.5元，升0.82%；Ａ華夏人民幣－Ｒ（83437）創上市新高，見103.9元，收報103.9元，升0.05%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1052.35元，收報1052.35元，升0.01%；天安（0028）創52周高，見4.61元，收報4.59元，升4.08%；中國智能健康（0348）創52周高，見0.21元，收報0.193元，升2.12%；紛美包裝（0468）創52周高，見2.65元，收報2.64元，升0.76%；金利來集團（0533）創52周高，見1.44元，收報1.43元，無升跌；SHANGHAI GROWTH（0770）創52周高，見0.385元，收報0.385元，無升跌。

破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見42.5元，收報41.9元，升6.35%；匯控（0005）創52周高，見79元，收報78.85元，升0.64%。

破底股方面

21隻股份創上市新低，其中十隻包括，歐化（1711）低見0.055元，收報0.06元，無升跌；德祥地產（0199）低見0.187元，收報0.2元，無升跌；復興亞洲（0274）低見0.028元，收報0.03元，跌3.23%；中國華君（0377）低見0.61元，收報0.75元，升5.63%；明發集團（0846）低見0.095元，收報0.098元，跌10.91%；銳信控股（1399）低見0.16元，收報0.18元，無升跌；清晰醫療（1406）低見0.36元，收報0.37元，跌7.5%；辰林教育（1593）低見1.34元，收報1.37元，跌4.2%；福森藥業（1652）低見0.6元，收報0.6元，跌11.76%；德視佳（1846）低見3.33元，收報3.37元，跌0.59%。

38隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東發展（0035）低見0.88元，收報0.9元，無升跌；渝太地產（0075）低見0.225元，收報0.225元，無升跌；恒基發展（0097）低見0.1元，收報0.101元，跌2.88%；粵海置地（0124）低見0.227元，收報0.227元，跌14.34%；泛海集團（0129）低見0.33元，收報0.335元，無升跌；銀建國際（0171）低見0.079元，收報0.079元，跌4.82%；協合新能源（0182）低見0.46元，收報0.485元，跌2.02%；博富臨置業（0225）低見4.74元，收報4.74元，無升跌；安全貨倉（0237）低見1.75元，收報1.8元，跌2.17%；順豪控股（0253）低見0.58元，收報0.6元，跌1.64%。

異動股

上升異動股，包括，港亞控股（1723）創52周高，見1.63元，收報1.05元，升121.05%；連成科技集團（8635）收報0.198元，升76.79%；澳達控股（9929）創52周高，見0.098元，收報0.088元，升57.14%；辰興發展（2286）收報0.31元，升54.23%；民富國際（8511）創52周高，見1.65元，收報1.61元，升41.23%；榮智控股（6080）創52周高，見0.083元，收報0.065元，升35.42%；中木國際（1822）收報0.425元，升34.92%；古兜控股（8308）收報0.164元，升34.43%；高科橋（9963）收報0.4元，升31.15%；聖馬丁國際（0482）收報0.113元，升25.56%；成志控股（1741）收報0.045元，升25%。

下跌異動股，包括，華康生物醫學（8622）收報0.265元，跌28.38%；金貓銀貓（1815）收報0.425元，跌24.11%；聲揚集團（8163）收報0.063元，跌23.17%；中昌國際控股（0859）收報0.102元，跌21.54%；華鼎控股（3398）收報0.147元，跌20.54%；凱知樂國際（2122）收報0.046元，跌19.3%；綜合環保集團（0923）平上市低位0.012元，收報0.013元，跌18.75%；勵時集團（1327）收報0.053元，跌18.46%；基地錦標集團（8460）收報0.04元，跌18.37%；中發展控股（0475）收報0.45元，跌16.67%。

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