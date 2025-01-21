政府統計處公布，本港12月通脹為按年升1.4%，連續第3個月按年升1.4%，及略低過市場預期的升1.5%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2024年12月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.3%，較2024年11月份（1.2%）略高。
政府發言人表示，2024年12月基本消費物價通脹維持在輕微水平。食品價格整體上繼續輕微按年上升。與此同時，部分由於低基數效應，能源相關項目價格轉為微升。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。2024年全年合計，基本消費物價通脹率平均為1.1%。
展望將來，整體而言通脹在短期內應會維持溫和。隨着香港經濟繼續增長，本地成本可能會面對一些上升壓力。外圍價格壓力應維持可控，儘管源自外圍環境的不確定性值得關注。政府會繼續留意情况。
統計處指，經季節性調整的綜合消費物價指數，截至2024年12月止的三個月的平均每月升幅為0.1%，與截至2024年11月止的三個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.2%及0.1%。
從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在2024年12月份的按年升幅分別為1.7%、1.4%及1.2%，而2024年11月份的相應升幅分別為1.7%、1.3%及1.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在2024年12月份的按年升幅分別為1.6%、1.2%及1.1%，在2024年11月份的升幅則分別為1.6%、1.1%及1.0%。
經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數，截至2024年12月止的三個月的平均每月升幅均為0.1%，與截至2024年11月止的三個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，截至2024年12月止的三個月，經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數的平均每月升幅分別為0.3%、0.1%及0.1%，而截至2024年11月止的三個月的相應升幅則分別為0.2%、0.1%及0.1%。
在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2024年12月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升21.2%）、電力、燃氣及水（上升11.4%）、雜項服務（上升2.1%）、交通（上升2.1%）、外出用膳及外賣（上升1.8%）、雜項物品（上升1.4%），以及住屋（上升1.0%）。
另一方面，綜合消費物價指數在2024年12月份錄得按年跌幅的類別為衣履（下跌3.2%）、耐用物品（下跌1.6%），以及基本食品（下跌0.6%）。
在2024年第四季，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.4%，而甲類、乙類及丙類消費物價指數分別上升1.7%、1.3%及1.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.2%、1.5%、1.1%及1.0%。
2024年全年計，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.7%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.1%、1.6%及1.5%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.1%、1.0%、1.1%及1.2%。
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