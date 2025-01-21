12月，國泰航空載客224.89萬人次，按年增26.4%。收入乘客千米數按年上升27.9%。乘客運載率上升3.6個百分點至84.8%，而可用座位千米數則按年增加22.5%。

12月，國泰運載14.35萬公噸貨物，按年增加11.7%。月內貨物收入噸千米數按年增加6.5%，運載率上升0.6個百分點至61.4%，而可用貨物噸千米數則按年增加5.5%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，「12月是旅遊業務的傳統旺季，大量顧客於聖誕新年期間出外探親旅遊。在去年底的出遊高峰期間，國泰航空和香港快運共有8天錄得單日總載客逾10萬人次的紀錄，創重建以來新高，達成集團另一重要里程」，「此外，前艙需求在節假前較為殷切，反映年底前的商務出行需求有所增長。於12月恢復每周3班往返開恩茲的季節服務，亦深受顧客歡迎」，「在2024年，我們善用集團覆蓋廣泛的環球網絡及香港樞紐的戰略優勢，積極吸引過境旅客，尤其是穿梭內地與世界各地城市之間的旅客」。

劉凱詩表示，「貨運方面，過去數月的良好勢頭持續至12月，月內的貨運量創2024年新高」，「在年末節假期間，香港及大灣區其他城市的電子商務出口需求持續強勁，而從西南太平洋及美洲運往香港及亞洲其他地區的鮮貨及當季農產品，需求同樣活躍」，「此外，採用『國泰—特殊貨物運送』方案運送的機械和引擎數量亦有增長，相關貨物主要由北亞地區出口」。

劉凱詩表示，「國泰集團在2024年取得重大成果，除了完成歷時兩年的重建工作外，航班數量亦已於2025年1月達至疫情前100%水平。展望未來，集團將專注於進一步鞏固香港國際頂尖航空樞紐地位，為客運及貨運顧客提供更多航班和目的地選擇」，「國泰航空最近宣布，將於今年6月恢復往返香港與羅馬的直航航班。連同羅馬，集團已公布六個將於今年內開設的新航點，堅定朝著於年內連繫至全球100個航點的目標進發」，「隨着農曆新年臨近，顧客於聖誕假期後開始計劃新的行程。我們觀察到航班預訂正加速增長。農曆新年後，香港出發的休閒旅遊需求將較為淡靜，屆時我們將善用集團覆蓋廣泛的環球網絡，接載更多過境轉機旅客」，「貨運方面，預料需求在1月上旬會稍為回順，至農曆新年假期前將重新上升」。

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