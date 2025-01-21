綜合網上資料及官網顯示的購票日子，大灣區航空部分航線的航班於2、3月已取消，包括米子、德島、仙台和首爾等，例如去年底新開的日本德島原先安排每周三班往來航班，但2月下筍開始取消班次，只有每周六有往來航班。往來韓國首爾的航班更在3月初起沒有航班提供。
大灣區航空回覆，由於已訂購的新飛機的付運延誤，加上機隊中個別客機根據安全規定到期接受檢查，暫未能投入服務，影響整體航班編排，個別航線的航班需要整合，並有部分航班因此要取消。大灣區航空向所有受影響的乘客致歉。
大灣區航空稱，會主動聯絡乘客，安排更改機票或退票，並豁免所有相關費用，又指客戶服務中心已增派人手，又稱會汲取經驗及審視相關安排，避免日後出現同類情况。航空公司呼籲有需要乘客亦可經電郵service@greaterbay-airlines.com聯絡。
該公司機隊現有8架波音737-800客機，惟營運航點達12個，包括曼谷、台北、首爾、東京、大阪、米子、德島、仙台、馬尼拉、舟山、黃山及宜昌。
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