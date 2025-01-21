該集團行政總裁盧韋柏表示，「是次銀團貸款獲積極參與，不僅彰顯了恒隆的信貸記錄卓越，更是市場對我們的業務充滿信心。我們將有效利用這筆資金來鞏固公司的實力。在此，我們衷心感謝銀行界的鼎力支持」。

恒隆地產首席財務總監趙家駒則稱，「這筆策略性融資將有助鞏固我們的財務基礎，讓他們追求業務增長的同時，實施嚴謹的資本管理。此外，是次銀團貸款也將加強恒隆跟各銀行的關係，讓他們的財務狀況更穩健，以便於瞬息萬變的市場環璄中保持韌性」。

是次銀團貸款獲得13間銀行支持，包括中國銀行（香港）、 星展銀行、匯豐銀行、華僑銀行、大華銀行、國農業銀行香港分行、東亞銀行、國民生銀行香港分行、浙商銀行香港分行、華夏銀行香港分行、創興銀行、恒生銀行及第一商業銀行。恒隆今日股價收報6.23元，跌0.16%。

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