moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒隆地產落實100億元5年期銀團貸款

恒隆地產（0101）與逾10家國際、中資及本地銀行簽訂100億元五年期銀團貸款協議。該筆銀團貸款的所得款項將用於為公司的部分債務再融資計劃，並提供額外營運資金支持公司發展業務。

該集團行政總裁盧韋柏表示，「是次銀團貸款獲積極參與，不僅彰顯了恒隆的信貸記錄卓越，更是市場對我們的業務充滿信心。我們將有效利用這筆資金來鞏固公司的實力。在此，我們衷心感謝銀行界的鼎力支持」。

恒隆地產首席財務總監趙家駒則稱，「這筆策略性融資將有助鞏固我們的財務基礎，讓他們追求業務增長的同時，實施嚴謹的資本管理。此外，是次銀團貸款也將加強恒隆跟各銀行的關係，讓他們的財務狀況更穩健，以便於瞬息萬變的市場環璄中保持韌性」。

是次銀團貸款獲得13間銀行支持，包括中國銀行（香港）、 星展銀行、匯豐銀行、華僑銀行、大華銀行、國農業銀行香港分行、東亞銀行、國民生銀行香港分行、浙商銀行香港分行、華夏銀行香港分行、創興銀行、恒生銀行及第一商業銀行。恒隆今日股價收報6.23元，跌0.16%。

 

其他報道

李寧增持李寧

鄺肖卿增持新地

新世界部分貸款條款 據報獲銀行放寬

大灣區航空取消2、3月部分日韓航班 因新飛機付運延誤

國泰：12月客、貨運量創疫後新高 航班數量1月達疫前100%水平

全日沽空金額減16% 恒生中國企業沽空增5%

香港12月通脹升1.4% 遜預期

恒指收市升180點 年內首次收於20000點上 港股連升6日創一個月高

安擬集團旗下Web3遊戲Anichess上月MAU達10萬 擬擴展業務至印度

花旗料美國於第二季對華加徵關稅至34% 拖累中國出口6%