在去年全年旅客中，內地旅客按年增加28.6%至2449.14萬人次，其中以「團進團出」方式入境的旅客逾1.7萬人次，大灣區珠三角九市旅客增加28.8%。在眾主要客源中，只有香港旅客則按年減少0.2%，有717.97萬人次。全年國際旅客共242萬人次，按年上升66%。當中來自菲律賓及韓國的旅客佔最多，分別達到49.34萬人次及49.22萬人次。長途美國客則錄得14.79萬人次，按年增長57.7%。

去年12月單月的入境旅客共304萬人次，按年上升3.3%，當中國際旅客增加22.5%至29.2萬人次。

其他報道

惠譽將萬科信用評級連降兩級至B- 反映有關其高層不利報道等因素

恒隆地產落實100億元5年期銀團貸款

李寧增持李寧

鄺肖卿增持新地

新世界部分貸款條款 據報獲銀行放寬

大灣區航空取消2、3月部分日韓航班 因新飛機付運延誤

國泰：12月客、貨運量創疫後新高 航班數量1月達疫前100%水平

全日沽空金額減16% 恒生中國企業沽空增5%

香港12月通脹升1.4% 遜預期

恒指收市升180點 年內首次收於20000點上 港股連升6日創一個月高

安擬集團旗下Web3遊戲Anichess上月MAU達10萬 擬擴展業務至印度

花旗料美國於第二季對華加徵關稅至34% 拖累中國出口6%

香港去年廣告支出跌1.3%第四季挫4.7% 個別銀行增開支

瑞銀據報停止接受部分新世界發展證券作為孖展抵押品

瑞穗：特朗普未推對華關稅 緩解中美緊張局勢升級、人民幣貶值風險

中海油服預計今年油價介於每桶60至85美元

中國智能手機銷量上季轉跌3.2% 華為市佔率居首