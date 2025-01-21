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澳門去年入境旅客增24%至3492萬人次  內地客增29%港客獨跌0.2%

澳門統計暨普查局公布，2024年全年入境旅客逾3492萬人次，按年上升23.8%。不過夜旅客及留宿旅客按年分別增加35%及12.8%。全年旅客平均逗留時間為1.2日，按年縮短0.1日。

在去年全年旅客中，內地旅客按年增加28.6%至2449.14萬人次，其中以「團進團出」方式入境的旅客逾1.7萬人次，大灣區珠三角九市旅客增加28.8%。在眾主要客源中，只有香港旅客則按年減少0.2%，有717.97萬人次。全年國際旅客共242萬人次，按年上升66%。當中來自菲律賓及韓國的旅客佔最多，分別達到49.34萬人次及49.22萬人次。長途美國客則錄得14.79萬人次，按年增長57.7%。

去年12月單月的入境旅客共304萬人次，按年上升3.3%，當中國際旅客增加22.5%至29.2萬人次。

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