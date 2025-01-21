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新濠博亞及美高梅中國宣布旗下員工加薪

繼金沙中國（1928）、銀河娛樂（0027）及澳門博彩（0880）旗下澳娛綜合宣布加薪後，新濠博亞（美：MLCO）及美高梅中國（2282）亦宣布將於3月及4月，向旗下合資格的員工加薪2.5%至6.5%。

新濠博亞表示，所有澳門及香港合資格的非管理層員工將獲加薪2.5%至6.5%，並於今年4月1日起生效。月薪連小費1.6萬元（澳門元、下同）或以下之合資格全職非管理層員工，將獲加薪600元，相等於3.8%至6.5%升幅。月薪連小費超過1.6萬元的合資格全職非管理層員工，則將獲加薪2.5%。

美高梅方面，將於3月24日向合資格的員工加薪，加幅為2.5%，屆時將有99%團隊成員受惠。凡月薪為1.6萬元或以下的團隊成員，公司將劃一加薪600元，相當於2.5%至5.5%的升幅。金沙中國落實加薪的日期為3月1日，暫時為5間宣布加薪的博企中最早。美高梅今日股價收報10.76元，無起跌；新濠博亞的母公司新濠國際（0200）則收市時，跌0.24%。

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