新東方（9901）公布截至2024年11月底止的第二財季業績，期內淨營收按年升19.4%至10.386億美元，純利為3193.1萬美元，按年增長6.2%；Non-GAAP淨利潤3554.1萬美元，按年跌29.1%。
新東方董事會執行主席俞敏洪表示，上季營收錄得19.4%的持續健康增長，為此感到鼓舞；出國考試準備和出國諮詢業務分別同比增長約21.1%和31.0%。此外，針對成人及大學生的國內考試準備業務錄得同比增長約34.9%。集團教育新業務上季維持強勁增長勢頭，錄得營收同比增長42.6%，非學科類輔導業務在近60個城市開展，本財季報名人次約994,000人；智能學習系統及設備亦在約60個城市中採用，上季活躍付費用戶約為261,000人。
集團預計，今季淨營收（不包括東方甄選自營產品及直播電商業務實現的營收）將為10.073億美元至10.325億美元之間，按年升18%至21%；以人民幣計算收入增長將在20%至23%之間。
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