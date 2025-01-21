新東方董事會執行主席俞敏洪表示，上季營收錄得19.4%的持續健康增長，為此感到鼓舞；出國考試準備和出國諮詢業務分別同比增長約21.1%和31.0%。此外，針對成人及大學生的國內考試準備業務錄得同比增長約34.9%。集團教育新業務上季維持強勁增長勢頭，錄得營收同比增長42.6%，非學科類輔導業務在近60個城市開展，本財季報名人次約994,000人；智能學習系統及設備亦在約60個城市中採用，上季活躍付費用戶約為261,000人。

集團預計，今季淨營收（不包括東方甄選自營產品及直播電商業務實現的營收）將為10.073億美元至10.325億美元之間，按年升18%至21%；以人民幣計算收入增長將在20%至23%之間。

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