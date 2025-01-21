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淘寶推送禮功能 支持微信及釘釘等APP送禮

阿里巴巴（9988）旗下淘寶天貓、盒馬鮮生表示，臨近農曆新年推出不同措施服務消費者購置年貨、新春互動的需求，平台上亦見眾多趣味消費趨勢。淘寶面向所有用戶推出「送禮」新功能，基本覆蓋整個淘寶商品；除了可在淘寶App內轉發，亦支持在騰訊（0700）旗下微信、釘釘等App上送禮。

淘寶App內支援送禮功能的商品頁面將有「送禮」按鈕，用戶點擊按鈕下單購買並自定義四位數「安全口令」，然後將「安全口令」與「淘口令」轉發給親友便可送禮。收禮人24小時內複製淘口令在淘寶App內打開，自行選擇收貨地址並輸入安全口令，即可收禮。由於採用「淘口令+安全口令」形式，淘寶「送禮」不局限於好友關係，更可以通過微信、釘釘、內容平台粉絲私信、短信等多種方式送出。

盒馬方面，數據顯示盒區房（即盒馬半小時內可送抵的服務範圍）18至35歲的團年飯「主理人」佔比達56%，今年因應推出的新品主打創意大菜和健康，為掌勺年夜飯的年輕消費者撐起餐桌排面。此外，春節期間盒馬不打烊，將為大眾提供年貨送到家服務，盒區顧客既可以逛線下門店，也可以享受最快30分鐘送達服務。非盒區用戶也可以通過盒馬雲超（即盒馬網上超市）下單，把年菜、年貨先送回家。

港人北上消費熱潮下，盒馬推出三條「深港年貨巴士」專線，於春節前連續兩個周末免費接送香港市民購物。

據盒馬介紹，近一個月最受香港消費者喜愛的商品包括丹東草莓、黑松露帝王蟹腳預製菜等特色食物。香港消費者亦注重健康養生，有機系列的年貨禮盒頗受青睞，如珍味乾貨、山茶油、銀耳、沙漠有機奶等。

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