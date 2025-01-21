華僑銀行發布2025年經濟展望，該行香港經濟師姜靜預期，今年本港GDP增長或為2.2%，物價水平及通脹壓力會維持溫和水平。姜靜表示，本港樓市方面，姜靜預期今年年中樓價或會觸底，並於今年下半年走穩。姜靜稱，「特朗普2.0」可能帶來的中美關係惡化風險將對投資情緒產生不利影響，若樓市及股市沒有持續復蘇，本港內需將持續疲弱，零售銷售將繼續向下。
今日特朗普重返白宮，姜靜稱，美國對華關稅政策不確定性大，目前主要關注通脹及邊境問題，關稅或僅爲貿易談判的籌碼。若特朗普履行承諾將對華關稅提高至60%，或最多拖累中國GDP降低1個百分點。但她相信中國政府也會適時推出政策支撐經濟，預計今年内地GDP增長為4.8%。
姜靜續指，若今年年底特朗普將對華關稅提升至40%左右，至今年年底美金兌離岸人民幣匯率大概為7.41水平。
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