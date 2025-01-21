市場失當行為審裁處飭令蔡斌兒交出她藉亞證地產（0271）（前稱丹楓控股）股份的內幕交易而獲取的106,968元非法利潤。在關鍵時間，蔡的丈夫為天安中國（0028）主席家族成員的司機，而有關內幕交易是在涉及上述公司的收購交易公布前進行。
審裁處亦對蔡斌兒及該司機薛玉賢施加為期16個月的冷淡對待令，以及終止及停止令，並飭令兩人支付政府及證監會招致的訟費及開支。
事緣2016年9月22日，丹楓、天安與天安的全資附屬公司Autobest Holdings Limited（Autobest）作出聯合公布，當中披露Autobest有條件同意按每股2.75元，向丹楓時任主席、行政總裁兼執行董事戴小明收購丹楓全部已發行股本的36.45%。在完成收購後，Autobest便須按同一價格，就丹楓的所有其他已發行股份提出強制現金要約。
審裁處信納，薛於2016年9月13日或之前掌握有關收購交易的內幕消息，包括指示性要約價及丹楓股份可能暫停買賣一事。他其後於2016年9月14日慫使或促致其妻買賣丹楓股份。蔡在得知內幕消息的情況下買入丹楓股份，並在有關收購交易公布後藉著沽售該等股份獲取106,968元利潤。
至於針對丹楓前公司秘書陳偲熒，及與她有關連的聞禮德的審裁處研訊程序，仍在進行中。
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