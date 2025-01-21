moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

市場失當行為審裁處飭令參與丹楓內幕交易者交出逾10萬元利潤

市場失當行為審裁處飭令蔡斌兒交出她藉亞證地產（0271）（前稱丹楓控股）股份的內幕交易而獲取的106,968元非法利潤。在關鍵時間，蔡的丈夫為天安中國（0028）主席家族成員的司機，而有關內幕交易是在涉及上述公司的收購交易公布前進行。

審裁處亦對蔡斌兒及該司機薛玉賢施加為期16個月的冷淡對待令，以及終止及停止令，並飭令兩人支付政府及證監會招致的訟費及開支。

事緣2016年9月22日，丹楓、天安與天安的全資附屬公司Autobest Holdings Limited（Autobest）作出聯合公布，當中披露Autobest有條件同意按每股2.75元，向丹楓時任主席、行政總裁兼執行董事戴小明收購丹楓全部已發行股本的36.45%。在完成收購後，Autobest便須按同一價格，就丹楓的所有其他已發行股份提出強制現金要約。

審裁處信納，薛於2016年9月13日或之前掌握有關收購交易的內幕消息，包括指示性要約價及丹楓股份可能暫停買賣一事。他其後於2016年9月14日慫使或促致其妻買賣丹楓股份。蔡在得知內幕消息的情況下買入丹楓股份，並在有關收購交易公布後藉著沽售該等股份獲取106,968元利潤。

至於針對丹楓前公司秘書陳偲熒，及與她有關連的聞禮德的審裁處研訊程序，仍在進行中。

其他報道

華僑銀行料本港今年GDP增長2.2%

淘寶推送禮功能 支持微信及釘釘等APP送禮

新東方上季經調整淨利潤按年跌29.1%

中國聯通去年12月5G套餐累計2.9億戶

澳門去年入境旅客增24%至3492萬人次  內地客增29%港客獨跌0.2%

新濠博亞及美高梅中國宣布旗下員工加薪

惠譽將萬科信用評級連降兩級至B- 反映有關其高層不利報道等因素

恒隆地產落實100億元5年期銀團貸款

李寧增持李寧

鄺肖卿增持新地

新世界部分貸款條款 據報獲銀行放寬

大灣區航空取消2、3月部分日韓航班 因新飛機付運延誤

國泰：12月客、貨運量創疫後新高 航班數量1月達疫前100%水平

全日沽空金額減16% 恒生中國企業沽空增5%

香港12月通脹升1.4% 遜預期

恒指收市升180點 年內首次收於20000點上 港股連升6日創一個月高

安擬集團旗下Web3遊戲Anichess上月MAU達10萬 擬擴展業務至印度

花旗料美國於第二季對華加徵關稅至34% 拖累中國出口6%

香港去年廣告支出跌1.3%第四季挫4.7% 個別銀行增開支

瑞銀據報停止接受部分新世界發展證券作為孖展抵押品

瑞穗：特朗普未推對華關稅 緩解中美緊張局勢升級、人民幣貶值風險

中海油服預計今年油價介於每桶60至85美元

中國智能手機銷量上季轉跌3.2% 華為市佔率居首