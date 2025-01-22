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大灣區航空：將暫停首爾航線服務

大灣區航空昨取消2、3月部分航班，公司今晨發聲明稱，今次合共取消128班航班，涉及約5,500名乘客，農曆新年期間的航班，未受事件影響。另一方面，首爾航線的經營由於長期未如理想，經審慎考慮後，已向香港及韓國相關機構提出暫停此航線的服務。

聲明如下：

由於已訂購的新飛機的付運出現延誤，加上機隊中個別客機需進行定期檢查，暫時未能投入服務，因此影響了本公司的航班編排。今年2月及3月期間，本公司合共取消128班航班（即64對來回航班），涉及日本、泰國及韓國等航線約5,500名乘客，我們謹此向所有受影響的乘客衷心致歉。

至於農曆新年期間的航班，則未有受今次事件影響。

我們明白航班改動會為已購票的乘客帶來不便，因此我們已主動與乘客聯絡，為他們安排轉乘其他航班、更改機票、退票（所有相關費用將獲豁免）或就航班取消所引起的損失按個別情况作出賠償，希望盡量減低對他們的行程可能造成的影響。客戶如需協助，可與我們聯絡（電郵：service@greaterbay-airlines.com或電話：2319 4288），我們會盡速處理。

本公司已即時就此事進行內部檢討，發現在航班編排上亦有疏漏情况，我們已立即作出跟進，並收緊處理航班編排的相關審批程序。此外，我們的客戶服務中心亦已增派人手，加快處理客戶的票務安排。

另一方面，首爾航線的經營由於長期未如理想，經審慎考慮後，我們已向香港及韓國相關機構提出暫停此航線的服務，而現階段首要的工作是做好保障受影響乘客的安排。如有進一步消息，我們會適時公布。

我們會認真汲取經驗，審視相關安排，以避免日後出現同類情况。本公司謹此再次向受影響乘客致歉，並感謝他們的諒解。

 

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