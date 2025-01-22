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美債息下降 美股連升兩日 道指升537點 金龍指數先升後跌

美債息下降，見逾兩周低，債息差收窄，美2年期10年期債息差見年內最窄，金龍指數見1個月高後倒跌，美股連升兩日，道指、標指創1個月高。美股主要指數普漲，AI投資的消息提振市場。特朗普宣布OpenAI、軟銀等將共同投資千億美元建設AI基礎設施，他還表示對馬斯克收購TikTok持開放態度。

中美方面，特朗普重申他在考慮對中國加徵10%的關稅。此前中國副總理丁薛祥稱，中國不追求貿易順差，願意增加對國外產品和服務的進口。中國暗示願意與被制裁的美國國務卿盧比奧對話，表明北京尋求與特朗普政府就貿易和其他爭端進行磋商。另外，中俄元首通話，習近平稱將與普京攜手應對外部不確定性。另據報普京告訴習近平，他準備與美國就烏克蘭問題進行磋商。

個股方面，蘋果新年開局表現黯淡，兩家機構分析師下調該公司評級並對iPhone前景表示擔憂。

道瓊斯工業平均指數收漲537點，升幅1.24%，報44025點。標普500指數收漲52點，升幅0.88%，報6049點。納斯達克綜合指數收漲126點，或0.65%，報19756點。

聯合健康升2.99%，報524.99美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻93點，而蘋果跌3.19%，報222.64元，拖累道指45點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報222.64元，跌3.19%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報198.05元，升1.04%，亞馬遜(美：AMZN)收市報230.71元，升2.11%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報616.46元，升0.6%，英偉達(美：NVDA)收市報140.83元，升2.26%，微軟(美：MSFT)收市報428.5元，跌0.12%，Tesla (美：TSLA)收市報424.07元，跌0.56%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.41%，報525點。德國DAX指數收漲0.25%，報21042點；法國CAC 40指數漲0.49%，報7770點；英國富時100指數收漲0.33%，報8548點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.36%，報6751點。

美國2年期債息曾跌最多1.58%，是1月15日後最大跌幅，當日跌幅為2.55%。低見4.2149厘，是1月2日4.2023厘後最低。收市報4.2741厘，是1月16日後收市新低，當日報4.23厘。

美國10年期債息曾跌最多2.14%，是1月15日後最大跌幅，當日跌幅為3.29%。低見4.5278厘，是1月2日4.5148厘後最低。收市報4.5764厘，是1月2日後收市新低，當日報4.559厘。

美2年期10年期債息差曾收窄至28.007基點，是2024年12月31日26.72基點後最窄。收市報30.011基點，是2024年12月30日後收市最窄，當日報28.883基點。連跌5日，累計跌12.127點，對上一次連跌5日是2024年11月22日。

美3個月10年期債息差曾收窄至22.116基點，是1月3日20.805基點後最窄。收市報26.763基點，是1月2日後收市新低，當日報24.25基點。

金龍指數曾升最多1.22%，是1月17日後最大升幅，當日升幅為4.18%。高見6858.2點，是2024年12月27日6900.27點後最高。亦曾跌最多1.28%，是1月10日後最大跌幅，當日跌幅為3.17%。低見6689.13點，是1月17日6619.23點後最低。收市報6751.48點，是1月16日後收市新低，當日報6566.64點。

道指曾升最多1.29%，是1月15日後最大升幅，當日升幅為1.89%。高見44050.13點，是2024年12月13日44054.23點後最高。收市報44025.81點，是2024年12月11日後收市新高，當日報44148.56點。連升2日，累計升872.68點，對上一次連升2日是1月14日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是1月14日。

標指曾升最多0.91%，是1月17日後最大升幅，當日升幅為1.31%。高見6051.51點，是2024年12月18日6070.67點後最高。收市報6049.24點，是2024年12月17日後收市新高，當日報6050.61點。連升2日，累計升111.9點，對上一次連升2日是1月14日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2024年12月23日。

納指曾升最多0.81%，是1月17日後最大升幅，當日升幅為1.92%。高見19789.63點，是1月7日19940.21點後最高。收市報19756.78點，是1月6日後收市新高，當日報19864.98點。連升2日，累計升418.49點，對上一次連升2日是1月6日。

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