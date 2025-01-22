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港股ADR跌93點 夜期低水79點 美期亞股升

美股向上，港股ADR跌93點或0.46%，報20014點，即月恒指夜期跌132點，報20028點，夜期低水79點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.22%，折合報383.31元；阿里巴巴（9988）升0.3%，折合報83.09元；美團（3690）升3.81%，折合報156.65元；匯控（0005）升1.69%，折合報80.18元；建行（0939）升1.22%，折合報6.11元。

道期現升0.029%；標期現升0.22%；納期現升0.52%。日本東證指數現升0.67%；韓國KOSPI指數現升0.48%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.49%。

VIX指數隔晚跌4.74%或0.75點，報15.06點。

紐油現跌0.02%或0.01美元，報75.81美元；布油現跌1.07%或0.85美元，報79.29美元；金價現升0.03%或1.06美元，報2745.87美元；LME 銅期貨隔晚升0.1%或9.5美元，報9284.5美元。比特幣現跌0.79%或844.75美元，報105943.92美元；美國10年期債息現升0.22%或0.0101厘，報4.5865厘。

今日焦點股份可留意：

中國神華（1088）擬今後3年派息率達65%。

萬洲（0288）分拆史密斯菲爾德赴美上市，初步招股價最高27美元。

紫金礦業（2899）盈喜料去年多賺52%。

市場失當行為審裁處飭令參與丹楓（0271）內幕交易者交出逾10萬元利潤。

新東方（9901）上季經調整淨利潤按年跌29.1%。

中國聯通（0762）去年12月5G套餐累計2.9億戶。

新濠博亞及美高梅中國（1928）宣布旗下員工加薪。

惠譽將萬科（2202）信用評級連降兩級至B-，反映有關其高層不利報道等因素。

恒隆地產（0101）落實100億元5年期銀團貸款。

李寧增持李寧（2331）

鄺肖卿增持新地（0016）

新世界（0017）部分貸款條款，據報獲銀行放寬。

國泰（0293）：2024年客、貨運量創疫後新高，航班數量1月達疫前100%水平。

 

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