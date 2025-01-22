恒指今早低開109點或0.55%，報19997點，大市成交金額20億元；國指今早低開51點或0.7%，報7269點。恒生科技指數開市報4644點，跌1.05%。上升股份比例為6.17%，下跌為5.83%，無升跌為87.98%。