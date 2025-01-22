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恒指低開109點 科指跌1% 新東方跌14% 蔚來跌6%

恒指今早低開109點或0.55%，報19997點，大市成交金額20億元；國指今早低開51點或0.7%，報7269點。恒生科技指數開市報4644點，跌1.05%。上升股份比例為6.17%，下跌為5.83%，無升跌為87.98%。

藍籌16隻升，49隻下跌，18隻無升跌。中芯國際（0981）升1.79%，報42.65元，是升幅最大的藍籌，新東方（9901）跌14.99%，報39.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，25隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）創52周高，見42.65元，開市報42.65元，升1.79%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報32.65元，跌6.58%。

恒指、科指續高於主要平均線。

中國神華（1088）擬今後3年派息率達65%。開市報30.75元，升0.33%。

萬洲（0288）分拆史密斯菲爾德赴美上市，初步招股價最高27美元。開市報6.56元，升1.23%。

紫金礦業（2899）盈喜料去年多賺52%。開市報15.14元，升0.93%。

市場失當行為審裁處飭令參與丹楓（0271）內幕交易者交出逾10萬元利潤。無成交，報0.152元。

新東方（9901）上季經調整淨利潤按年跌29.1%。見52周低39.7元，開市報39.7元，跌14.99%。

中國聯通（0762）去年12月5G套餐累計2.9億戶。開市報7.01元，無升跌。

新濠博亞及美高梅中國（1928）宣布旗下員工加薪。開市報18.12元，無升跌。

惠譽將萬科（2202）信用評級連降兩級至B-，反映有關其高層不利報道等因素。開市報5.49元，升1.67%。

恒隆地產（0101）落實100億元5年期銀團貸款。開市報6.23元，無升跌。

李寧增持李寧（2331）。開市報15.68元，跌0.38%。

鄺肖卿增持新地（0016）。開市報71.4元，無升跌。

新世界（0017）部分貸款條款，據報獲銀行放寬。開市報4.31元，升0.23%。

國泰（0293）：2024年客、貨運量創疫後新高，航班數量1月達疫前100%水平。開市報10.58元，升0.19%。

破頂股表現

破頂股包括，渣打集團（2888）創52周高，見103.3元，開市報103.3元，升0.88%；硅鑫集團（8349）創52周高，見1.96元，開市報1.96元，升4.26%。

破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見42.65元，開市報42.65元，升1.79%；匯控（0005）創52周高，見79元，開市報79元，升0.19%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括小菜園（0999）低見8.4元，開市報8.4元，跌8.2%。

創52周低，其中包括，粵海置地（0124）低見0.194元，開市報0.194元，跌14.54%；禪遊科技（2660）低見2.42元，開市報2.42元，跌5.84%。

異動股

上升異動股，包括，中國天保集團（1427）開市報0.28元，升14.29%；樂普生物－Ｂ（2157）開市報2.71元，升13.39%；成志控股（1741）開市報0.05元，升11.11%；恒盛地產（0845）開市報0.011元，升10%；德利機械（2102）開市報0.148元，升9.63%；INTL GENIUS（0033）開市報2.46元，升8.85%；易居企業控股（2048）開市報0.122元，升7.96%；叮噹健康（9886）開市報0.47元，升6.82%；融創（1918）開市報1.77元，升6.63%。

下跌異動股，包括，新東方（9901）見52周低39.7元，開市報39.7元，跌14.99%；粤海置地（0124）見52周低0.194元，開市報0.194元，跌14.54%；華康生物醫學（8622）開市報0.23元，跌13.21%；小菜園（0999）創上市新低，見8.4元，開市報8.4元，跌8.2%；蔚來（9866）開市報32.65元，跌6.58%。

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