福建樂摩物聯科技是一家位於中國的智能按摩服務提供商，中信建投國際和申萬宏源香港為聯席保薦人。

四川百利天恒藥業是一間綜合性製藥集團，具備早期研發、臨床開發、製造及商業化的能力。經營兩項主要業務：創新生物藥業務以及仿製藥及中成藥業務。保薦人為高盛、摩通、花旗。

上海寶濟藥業是中國藉助合成生物技術開發及提供難以生產的重組生物藥物企業。保薦人為中信証券，及海通國際。

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