港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌1.76點子至3.88244%，是2024年9月23日後最低，當日報3.73935%。對上一次連跌2日是1月9日，當日拆息報4.15518%。
港元現報7.7877元貶值26點子，曾貶值最多41點子，報7.7892元，是1月15日7.7899元後最弱。今早亦曾升值最多1點子，報7.785元。
金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為449.9億元，與上日相同。貨幣基礎當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增4.6億元，至總數6138.45億元，是1月17日後最高。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌24.57點子至2.805%，是1月17日後最低；1星期HIBOR升45.76點子至3.86893%，是1月10日後最高；2星期HIBOR跌6.24點子至3.9%，是1月20日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.69點子至3.88315%，是2024年9月20日後最低；6個月期HIBOR跌3.3點子至3.96702%，是2024年9月24日後最低；12個月期HIBOR跌3.3點子至3.96702%，是2024年10月2日後最低。
美元指數現報108.113升值0.051點或0.05%。
美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.30213%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.3876%，終止連續8日擴闊，利差是2025年1月16日後最窄，當日差距為-0.3834%。
對上一次終止連續8日擴闊，是2025年1月07日，當日利差報-0.1226%。
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