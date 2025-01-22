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渣打：恒指預期維持20000至22500點之間

渣打財富方案全球首席投資總監辦公室發布最新市場觀點稱，特朗普上任首日公布的政策決定，一如預期引發市場波動，美元和政府債券收益率反彈，昨日亞洲股市變化不大，港股上揚，認為保持多元化的基礎配置仍然至關重要。

渣打認為，標普500指數的短期支持位是5870點，然後是5674點。對標普500指數的12個月目標水平是6650點。

渣打指，由於政治不確定性和結構性憂慮，維持對中國股票的中性立場。認為恒指的短期支持位是19000點，並維持基礎預期不變，即該指數短期將處於20000至22500點之間。

債券方面，隨著特朗普的政策展開，債券收益率的波動性可能仍然較高，但10年期債券收益率大幅攀升的可能性看似有限。因此，重申投資者應該鎖定更高的收益率，尤其是在收益率飈升期間。

外匯方面，特朗普表示他可能在2月1日前對加拿大和墨西哥徵收25%的關稅，隨著市場等待加拿大的回應，美元兌加元可能在1.42-1.46之間窄幅上落。因市場預期日本央行可能在周五的政策會議上加息。由於美國貿易緊張局勢風險相對較低，預計日圓將受到國內因素的推動，美元兌日圓將測試152.80的支持位。

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