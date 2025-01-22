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港股見逾一周最大跌幅 恒指半日跌270點 科指跌1.9%

特朗普考慮對中國產品加徵10%關稅，A股港股下跌，日韓台股、美期均上升。恒指見一周最大跌幅，科指、國指見兩周最大跌幅。恒指今早低開109點，高位跌84點，低位跌349點，高低波幅265點。上升股份比例為16.71%，下跌為36.25%，無升跌為47.02%。

恒指半日跌270點或1.34%，報19836點，大市成交金額783億元；國指跌116點或1.59%，報7204點。恒生科技指數收報4601點，跌1.97%。

藍籌股成交金額332.19億元，佔大市成交42.42%；科指成份股成交金額233.78億元，佔大市成交29.85%；國指成份股成交金額294.44億元，佔大市成交37.6%。

24隻雙櫃台股，總成交0.35億元人民幣，相當於約0.38億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少15.47%，至86.29億元，佔大市成交11.01%。牛熊證成交金額46.37億元，減少16.03%；窩輪成交金額39.91億元，減少14.83%。

藍籌7隻升，72隻下跌，4隻無升跌。中芯國際（0981）升2.39%，收報42.9元，是升幅最大的藍籌，新東方（9901）跌25.05%，收報35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是中芯國際（0981）創52周高，見43.8元，收報42.9元，升2.39%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報129.5元，跌6.16%。

恒指下試50天線(19692.42點)。科指10天線(4429.67點)及20天線(4429.37點)升穿50天線(4422.49點)，10天線同時亦升穿20天線。

北水南下合計淨流入28.48億元，較上日增加85.52%，淨流入金額是1月17日83.24億元後最多。北水連續第24日流入，累計流入1695.89億元，對上一次連續24日淨流入是2024年6月19日。北水本月累計流入1131.52億元，按月增加18.55%，金額是2024年11月後新高，連續第19個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.74%，是1月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.06%。低見19757.1點，是1月17日19423.7點後最低。

科指曾跌最多2.42%，是1月7日後最大跌幅，當日跌幅為2.71%。低見4580點，是1月20日4542.63點後最低。

國指曾跌最多2.09%，是1月7日後最大跌幅，當日跌幅為2.46%。低見7168.05點，是1月17日7045.41點後最低。

個股表現

中國神華（1088）擬今後3年派息率達65%。收報30.8元，升0.49%。

萬洲（0288）分拆史密斯菲爾德赴美上市，初步招股價最高27美元。收報6.48元，無升跌。

紫金礦業（2899）盈喜料去年多賺52%。收報14.74元，跌1.73%。

市場失當行為審裁處飭令參與丹楓（0271）內幕交易者交出逾10萬元利潤。收報0.152元，無升跌。

新東方（9901）上季經調整淨利潤按年跌29.1%。見52周低31.8元，收報35元，跌25.05%。

中國聯通（0762）去年12月5G套餐累計2.9億戶。收報7.05元，升0.57%。

新濠博亞及美高梅中國（1928）宣布旗下員工加薪。收報17.96元，跌0.88%。

惠譽將萬科（2202）信用評級連降兩級至B-，反映有關其高層不利報道等因素。收報5.26元，跌2.59%。

恒隆地產（0101）落實100億元5年期銀團貸款。收報6.15元，跌1.28%。

李寧增持李寧（2331）。收報15.54元，跌1.27%。

鄺肖卿增持新地（0016）。收報70.75元，跌0.91%。

新世界（0017）部分貸款條款，據報獲銀行放寬。創上市新低，見4.11元，收報4.13元，跌3.95%。

國泰（0293）：2024年客、貨運量創疫後新高，航班數量1月達疫前100%水平。收報10.46元，跌0.95%。

破頂股表現

破頂股包括，萬國黃金集團（3939）創上市新高，見13.82元，收報13.6元，升0.89%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見366.4元，收報354.4元，升5.1%；毛戈平（1318）創上市新高，見69.5元，收報67.9元，升0.67%；重塑能源（2570）創上市新高，見229.6元，收報228.4元，升1.42%；英諾賽科（2577）創上市新高，見42.5元，收報41.6元，升5.18%；腦動極光（6681）創上市新高，見4.9元，收報4.65元，升2.42%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1084.7元，收報1084.5元，無升跌；ＳＰＤＲ金－Ｒ（83046）創上市新高，見1846元，收報1846元，升0.79%；價值黃金－Ｒ（83130）創上市新高，見60.66元，收報60.66元，升0.86%；國華（0370）創52周高，見0.325元，收報0.315元，升12.5%；金利來集團（0533）創52周高，見1.44元，收報1.43元，無升跌；中興通訊（0763）創52周高，見28.95元，收報28.4元，升2.9%；道和環球（0915）創52周高，見0.16元，收報0.16元，升18.52%。

破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見43.8元，收報42.9元，升2.39%；匯控（0005）創52周高，見79.35元，收報79.25元，升0.51%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，新世界發展（0017）低見4.11元，收報4.13元，跌3.95%；鋑聯控股（0459）低見0.07元，收報0.07元，跌4.11%；大同集團（0544）低見0.048元，收報0.05元，跌1.96%；科笛－Ｂ（2487）低見4.23元，收報4.28元，跌4.04%；萬城控股（2892）低見0.23元，收報0.23元，跌4.56%；海吉亞醫療（6078）低見12.56元，收報12.62元，跌4.1%；杰地集團（8313）低見0.021元，收報0.021元，跌12.5%；國鴻氫能（9663）低見9.31元，收報9.31元，跌5%；匯通達網絡（9878）低見14.52元，收報14.54元，跌0.82%；小菜園（0999）低見8.4元，收報9.02元，跌1.42%。

33隻股份創52周低，其中十隻包括，美麗華酒店（0071）低見8.8元，收報8.92元，升0.11%；遠東發展（0035）低見0.88元，收報0.88元，跌2.22%；大快活集團（0052）低見5.8元，收報5.84元，跌1.52%；恒基發展（0097）低見0.1元，收報0.1元，跌0.99%；粵海置地（0124）低見0.153元，收報0.169元，跌25.55%；麗新國際（0191）低見0.5元，收報0.5元，跌3.85%；域能控股（0442）低見0.7元，收報0.7元，跌2.78%；中發展控股（0475）低見0.4元，收報0.5元，升11.11%；CNT GROUP（0701）低見0.23元，收報0.23元，跌0.43%；築友智造科技（0726）低見0.058元，收報0.068元，升9.68%。

異動股

上升異動股，包括，成志控股（1741）收報0.086元，升91.11%；基石控股（1592）收報0.036元，升56.52%；建成控股（1630）收報0.057元，升32.56%；駿高控股（8035）收報0.069元，升27.78%；民富國際（8511）創52周高，見2.08元，收報2.05元，升27.33%；太和控股（0718）收報0.038元，升26.67%；大中華控股（0021）收報0.124元，升24%；港亞控股（1723）收報1.29元，升22.86%；千百度（1028）收報0.199元，升22.84%；卓悅控股（0653）收報0.66元，升22.22%。

下跌異動股，包括，粤海置地（0124）見52周低0.153元，收報0.169元，跌25.55%；新東方（9901）見52周低31.8元，收報35元，跌25.05%；辰興發展（2286）收報0.247元，跌20.32%；天臣控股（1201）收報1.2元，跌20%；神通機器人教育（8206）收報0.057元，跌17.39%；雅居投資控股（8426）收報0.255元，跌16.39%；途虎－Ｗ（9690）收報14.54元，跌15.17%。

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