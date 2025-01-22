何猷君旗下星競威武集團（美：NIPG）宣布，與阿布達比投資辦公室（Abu Dhabi Investment Office，以下簡稱「ADIO」）達成戰略合作伙伴關係，為期5年，星競威武將在阿布達比設立全球總部，共同推動阿布達比的遊戲、傳媒和娛樂產業發展。
ADIO將向星競威武提供價值最高約4000萬美元的發展支援，將在未來4年內分步實施，幫助星競威武在阿布達比建立全球總部，推動電競俱樂部運營、賽事活動、創意工作室、遊戲發行、人才經紀等關鍵業務在當地發展，並創造本地就業機會。
星競威武董事長兼聯席CEO何猷君表示，與ADIO的合作加深集團於中東市場的戰略佈局，將依託阿布達比的創新生態系統，創造就業機會，培養本地人才，推動中東地區的遊戲和娛樂產業發展，並以此為基點輻射全球市場。
ADIO總幹事Badr Al-Olama表示，與星競威武集團的合作，體現了ADIO在娛樂和科技等領域引領創新的共同願景，這次合作也將為阿布達比引入全球領先的電競及遊戲產業力量。
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