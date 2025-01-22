ADIO將向星競威武提供價值最高約4000萬美元的發展支援，將在未來4年內分步實施，幫助星競威武在阿布達比建立全球總部，推動電競俱樂部運營、賽事活動、創意工作室、遊戲發行、人才經紀等關鍵業務在當地發展，並創造本地就業機會。

星競威武董事長兼聯席CEO何猷君表示，與ADIO的合作加深集團於中東市場的戰略佈局，將依託阿布達比的創新生態系統，創造就業機會，培養本地人才，推動中東地區的遊戲和娛樂產業發展，並以此為基點輻射全球市場。

ADIO總幹事Badr Al-Olama表示，與星競威武集團的合作，體現了ADIO在娛樂和科技等領域引領創新的共同願景，這次合作也將為阿布達比引入全球領先的電競及遊戲產業力量。

其他報道

【有片：埋身擊】黃金或挑戰2790美元高位 白銀後市仍有望爬升

智安投：今年1月獲新一輪融資 林書豪家族辦公室有份

半日沽空金額減12% 恒生中國企業增38%

港股見逾一周最大跌幅 恒指半日跌270點 科指跌1.9%

GUM：1月強積金人均蝕190元

渣打：恒指預期維持20000至22500點之間

大灣區航空取消逾百班航班 業界指自由行旅客未必獲賠保險

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日 港元貶值見一周最弱 港美息差收窄

美銀調查：基金經理對中國經濟樂觀情緒跌至3個月低

福建樂摩物聯科技等三公司提交在港上市申請

Netflix第四季訂戶增幅創紀錄

去年首三季友邦香港新造保單17.4萬 市佔率最高

電子支付系統營運商Stripe裁員300人

字節跳動據報今年AI基礎設施投資120億美元

特朗普：仍在評估對中國加徵10%關稅

特朗普：對馬斯克或甲骨文董事長收購TikTok持開放態度

滬深三大指數低開 人行淨投放1980億人幣

恒指低開109點 科指跌1% 新東方跌14% 蔚來跌6%

特朗普與OpenAI、軟銀、甲骨文共同宣布千億美元AI項目

港股ADR跌93點 夜期低水79點 美期亞股升

美債息下降 美股連升兩日 道指升537點 金龍指數先升後跌

大灣區航空：將暫停首爾航線服務