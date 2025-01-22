moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

騰訊雲與CP AXTRA合作推零售業數碼轉型

騰訊（0700）旗下騰訊雲與正大集團旗下CP AXTRA宣布建立戰略合作伙伴關係，進一步推動零售業數碼轉型。通過騰訊雲的雲端基礎設施及由AI驅動的一系列解決方案，合作將有助CP AXTRA加強數碼化能力，提升顧客體驗和營運效率，並改善業務績效。

CP AXTRA是一家總部設於泰國的營運商，業務遍布10個國家，旗下擁有亞洲兩大B2B及B2C零售品牌Makro和Lotus's；目前在泰國和亞洲其他地區管理超過2,600間門市，並擁有網上業務。

CP AXTRA與騰訊雲的戰略伙伴關係旨在促進企業數碼轉型，並引入AI技術，擴大服務範疇。今次合作將利用騰訊雲針對特定行業解決方案的專業知識，再加上業界專家團隊的支援，進一步推動CP AXTRA的數碼轉型。騰訊雲將提供基礎設施即服務（IaaS）和AI解決方案，提升CP AXTRA在各個業務範疇的效率，包括改善品類管理、需求預測、以及定價和促銷分析，藉以提升顧客體驗。展望未來，CP AXTRA和騰訊雲將共同探索如何利用AI解決方案和機器學習工具作銷售預測及倉庫管理。

 

 

其他報道

長和巴拿馬港口公司：仍致力於在當地營運

新東方伙東方甄選股價齊插水 大行稱下一季業績指引遜預期

中國水務發行5年期10億人幣藍色債券

何猷君旗下星競威武伙阿布達比投資辦公室 於當地設立全球總部

【有片：埋身擊】黃金或挑戰2790美元高位 白銀後市仍有望爬升

智安投：今年1月獲新一輪融資 林書豪家族辦公室有份

半日沽空金額減12% 恒生中國企業增38%

港股見逾一周最大跌幅 恒指半日跌270點 科指跌1.9%

GUM：1月強積金人均蝕190元

渣打：恒指預期維持20000至22500點之間

大灣區航空取消逾百班航班 業界指自由行旅客未必獲賠保險

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日 港元貶值見一周最弱 港美息差收窄

美銀調查：基金經理對中國經濟樂觀情緒跌至3個月低

福建樂摩物聯科技等三公司提交在港上市申請

Netflix第四季訂戶增幅創紀錄

去年首三季友邦香港新造保單17.4萬 市佔率最高

電子支付系統營運商Stripe裁員300人

字節跳動據報今年AI基礎設施投資120億美元

特朗普：仍在評估對中國加徵10%關稅

特朗普：對馬斯克或甲骨文董事長收購TikTok持開放態度

滬深三大指數低開 人行淨投放1980億人幣

恒指低開109點 科指跌1% 新東方跌14% 蔚來跌6%

特朗普與OpenAI、軟銀、甲骨文共同宣布千億美元AI項目

港股ADR跌93點 夜期低水79點 美期亞股升

美債息下降 美股連升兩日 道指升537點 金龍指數先升後跌

大灣區航空：將暫停首爾航線服務

北水增持工行 減持協鑫科技