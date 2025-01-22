騰訊（0700）旗下騰訊雲與正大集團旗下CP AXTRA宣布建立戰略合作伙伴關係，進一步推動零售業數碼轉型。通過騰訊雲的雲端基礎設施及由AI驅動的一系列解決方案，合作將有助CP AXTRA加強數碼化能力，提升顧客體驗和營運效率，並改善業務績效。
CP AXTRA是一家總部設於泰國的營運商，業務遍布10個國家，旗下擁有亞洲兩大B2B及B2C零售品牌Makro和Lotus's；目前在泰國和亞洲其他地區管理超過2,600間門市，並擁有網上業務。
CP AXTRA與騰訊雲的戰略伙伴關係旨在促進企業數碼轉型，並引入AI技術，擴大服務範疇。今次合作將利用騰訊雲針對特定行業解決方案的專業知識，再加上業界專家團隊的支援，進一步推動CP AXTRA的數碼轉型。騰訊雲將提供基礎設施即服務（IaaS）和AI解決方案，提升CP AXTRA在各個業務範疇的效率，包括改善品類管理、需求預測、以及定價和促銷分析，藉以提升顧客體驗。展望未來，CP AXTRA和騰訊雲將共同探索如何利用AI解決方案和機器學習工具作銷售預測及倉庫管理。
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