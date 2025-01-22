祖克解釋，惠譽將官方赤字率佔GDP作調整，政府性基金預算並包括專項債、超長期國債及國有資本經營預算等。祖克指出，內地消費者信心低迷，內地房地產行業亦持續調整，為內地帶來通縮壓力，需要推出財政去抵消負面因素，他同時料官方財政赤字佔GDP比率會增至今年的4%，預料會發更多專項債及超長期國債。

惠譽大中華區銀行評級主管胡月明表示，雖然今年減息次數的預期減少，令其對港銀盈利能力產生的壓力，未如先前市場想像般大，但同時仍意味著其對本港的就業率，以及本港商業房地產（CRE）資產質素等問題仍存在，尤其於CRE問題的根源如寫字樓及零售物業，即使減息仍未能解決其高空置率問題。

胡月明續指，惠譽預料港銀及內銀整體產業發展望會於今年惡化（deteriorating），但整體港銀板塊的評級展望仍為「穩定」，基於銀行高資本比率以及整體香港非常強大的流動性體系。她提到，港銀按揭貸款的貸款價值比（LTV）仍為謹慎，就算本港樓價下跌亦不意味著會大幅增加銀行信貸的風險。

胡月明提到，對於港銀展望評級的審查守則，相比於其他指標，惠譽較為重視本港的失業率，並一直在密切觀察，她解釋，因失業率增加的話，即使減息令利率再度降低，市民亦無償還能力去還款。

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