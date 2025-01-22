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恒指收市跌327點 失二萬關 北水流入增1.7倍 新世界創新低

特朗普考慮對中國產品加徵10%關稅，A股港股午後跌幅擴大，日韓台股、美期則保持上升。恒指失守20000點關，見一周最大跌幅，科指擴至1個月最大跌幅，國指則續見兩周最大跌幅。大市波幅輕微上升，成交跌8%，北水流入增1.7倍，北水流入佔大市成交比率為3.08%，創3日高。新世界發展（0017）創上市新低，低見4.01元，收報4.04元，跌6.05%。

恒指今早低開109點，高位跌84點，低位跌373點，高低波幅289點。上升股份比例為23.71%，下跌為42.24%，無升跌為34.03%。

恒指收市跌327點或1.63%，報19778點，大市成交金額1353億元，較上日減少8.56%，是1月17日1222.72億元成交後最少；國指跌143點或1.96%，報7177點。恒生科技指數收報4581點，跌2.4%。

藍籌股成交金額644.44億元，佔大市成交47.63%；科指成份股成交金額430.98億元，佔大市成交31.85%；國指成份股成交金額569.22億元，佔大市成交42.07%。

24隻雙櫃台股，總成交0.79億元人民幣，相當於約0.84億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少7.64%，至94.28億元，佔大市成交6.96%。牛熊證成交金額51.4億元，減少6.93%；窩輪成交金額42.88億元，減少8.49%。

藍籌6隻升，74隻下跌，3隻無升跌。比亞迪電子（0285）升1.58%，收報41.75元，是升幅最大的藍籌，新東方（9901）跌24.2%，收報35.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報41.75元，升1.58%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報129.2元，跌6.38%。

恒指下試50天線(19691.27點)。科指10天線(4427.67點)、20天線(4428.37點)升穿50天線(4422.09點)。

北水南下合計淨流入41.71億元，較上日增加171.69%，淨流入金額是1月17日83.24億元後最多。連續第24日流入，累計流入1709.12億元，對上一次連續24日淨流入是2024年6月19日。北水本月累計流入1144.75億元，按月增加19.93%，金額是2024年11月後新高，連續第19個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.86%，是1月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.06%。低見19733.21點，是1月17日19423.7點後最低。今日收市報19778.77點，是1月17日後收市新低，當日報19584.06點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月7日。

科指曾跌最多2.84%，是2024年12月13日後最大跌幅，當日跌幅為3.1%。低見4560.61點，是1月20日4542.63點後最低。今日收市報4581.09點，是1月17日後收市新低，當日報4479.19點。第1日陰燭。

國指曾跌最多2.18%，是1月7日後最大跌幅，當日跌幅為2.46%。低見7161.22點，是1月17日7045.41點後最低。今日收市報7177.14點，是1月17日後收市新低，當日報7108.81點。第1日陰燭。

午後消息股表現

小米（1810）盧偉冰：內地手機日銷量達國家推補貼前4倍。收報35.3元，跌1.67%。

騰訊（0700）旗下騰訊雲與CP AXTRA合作推零售業數碼轉型。收報383.4元，跌1.03%。

長和（0001）旗下巴拿馬港口公司：仍致力於在當地營運。收報40元，無升跌。

新東方（9901）伙東方甄選（1797）股價齊插水 大行稱下一季業績指引遜預期。見52周低31.8元，收報35.4元，跌24.2%。

東方甄選（1797）收報15.8元，跌2.35%。

中國水務（0855）發行5年期10億人幣藍色債券。收報4.59元，跌0.65%。

今早及隔晚消息股表現

中國神華（1088）擬今後3年派息率達65%。收報30.65元，無升跌。

萬洲（0288）分拆史密斯菲爾德赴美上市，初步招股價最高27美元。收報6.47元，跌0.15%。

紫金礦業（2899）盈喜料去年多賺52%。收報14.84元，跌1.07%。

市場失當行為審裁處飭令參與丹楓（0271）內幕交易者交出逾10萬元利潤。收報0.151元，跌0.66%。

新東方（9901）上季經調整淨利潤按年跌29.1%。見52周低31.8元，收報35.4元，跌24.2%。

中國聯通（0762）去年12月5G套餐累計2.9億戶。收報7.11元，升1.43%。

新濠博亞及美高梅中國（1928）宣布旗下員工加薪。收報17.86元，跌1.43%。

惠譽將萬科（2202）信用評級連降兩級至B-，反映有關其高層不利報道等因素。收報5.26元，跌2.59%。

恒隆地產（0101）落實100億元5年期銀團貸款。收報6.17元，跌0.96%。

李寧增持李寧（2331）。收報15.58元，跌1.02%。

鄺肖卿增持新地（0016）。收報70.7元，跌0.98%。

新世界（0017）部分貸款條款，據報獲銀行放寬。創上市新低，見4.01元，收報4.04元，跌6.05%。

國泰（0293）：2024年客、貨運量創疫後新高，航班數量1月達疫前100%水平。收報10.5元，跌0.57%。

破頂股表現

破頂股包括，德林國際（1126）創上市新高，見5.52元，收報5.52元，升3.37%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見13.82元，收報13.56元，升0.59%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見366.4元，收報348.2元，升3.26%；國富氫能（2582）創上市新高，見139.2元，收報138.6元，升0.58%；毛戈平（1318）創上市新高，見69.5元，收報68元，升0.82%；重塑能源（2570）創上市新高，見233.8元，收報226.8元，升0.71%；英諾賽科（2577）創上市新高，見42.5元，收報41.8元，升5.69%；腦動極光（6681）創上市新高，見4.9元，收報4.57元，升0.66%；ＰＰ國債（2817）創上市新高，見144.05元，收報144.05元，升0.17%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9093.85元，收報9092.6元，升0.08%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1084.7元，收報1084.45元，跌0%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8425.8元，收報8425.8元，升0.05%；Ａ都會人工智能（3413）創上市新高，見8.71元，收報8.71元，升1.28%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1082.85元，收報1082.85元，升0.01%；ＳＰＤＲ金－Ｒ（83046）創上市新高，見1847元，收報1847元，升0.85%；價值黃金－Ｒ（83130）創上市新高，見60.66元，收報60.66元，升0.86%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1052.5元，收報1052.5元，升0.01%；中聯發展控股（0264）創52周高，見2.1元，收報2.1元，升2.94%；國華（0370）創52周高，見0.395元，收報0.395元，升41.07%；金利來集團（0533）創52周高，見1.44元，收報1.43元，無升跌；中視金橋（0623）創52周高，見1.68元，收報1.66元，升3.75%；中興通訊（0763）創52周高，見28.95元，收報28.1元，升1.81%。

破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見43.8元，收報42.1元，升0.48%；匯控（0005）創52周高，見79.35元，收報79.25元，升0.51%。

破底股方面

17隻股份創上市新低，其中十隻包括，新世界發展（0017）低見4.01元，收報4.04元，跌6.05%；天利控股集團（0117）低見0.169元，收報0.169元，跌6.63%；鋑聯控股（0459）低見0.07元，收報0.074元，升1.37%；大同集團（0544）低見0.048元，收報0.053元，升3.92%；德泰新能源集團（0559）低見0.148元，收報0.155元，跌0.64%；福森藥業（1652）低見0.56元，收報0.59元，跌1.67%；德視佳（1846）低見3.3元，收報3.33元，跌1.19%；中天湖南集團（2433）低見0.115元，收報0.116元，跌4.13%；科笛－Ｂ（2487）低見4.16元，收報4.16元，跌6.73%；萬城控股（2892）低見0.23元，收報0.23元，跌4.56%。

43隻股份創52周低，其中十隻包括，美麗華酒店（0071）低見8.8元，收報8.91元，無升跌；INTL GENIUS（0033）低見2.01元，收報2.1元，跌7.08%；遠東發展（0035）低見0.87元，收報0.89元，跌1.11%；大快活集團（0052）低見5.8元，收報5.83元，跌1.69%；渝太地產（0075）低見0.225元，收報0.225元，無升跌；恒基發展（0097）低見0.1元，收報0.104元，升2.97%；粵海置地（0124）低見0.153元，收報0.159元，跌29.96%；銀建國際（0171）低見0.076元，收報0.089元，升12.66%；麗新國際（0191）低見0.5元，收報0.52元，無升跌；順豪物業（0219）低見0.6元，收報0.6元，跌1.64%。

異動股

上升異動股，包括，成志控股（1741）收報0.102元，升126.67%；時代環球集團（2310）收報0.044元，升41.94%；國華（0370）創52周高，見0.395元，收報0.395元，升41.07%；道和環球（0915）創52周高，見0.185元，收報0.182元，升34.81%；基石控股（1592）收報0.031元，升34.78%；硅鑫集團（8349）創52周高，見2.45元，收報2.42元，升28.72%；駿高控股（8035）收報0.069元，升27.78%；榮陽實業（2078）收報0.134元，升25.23%；大中華控股（0021）收報0.124元，升24%；建成控股（1630）收報0.053元，升23.26%；毅德國際（1396）收報0.32元，升23.08%。

下跌異動股，包括，卓悅控股（0653）收報0.21元，跌61.11%；粤海置地（0124）見52周低0.153元，收報0.159元，跌29.96%；新東方（9901）見52周低31.8元，收報35.4元，跌24.2%；金輪天地控股（1232）收報0.056元，跌23.29%；天臣控股（1201）收報1.16元，跌22.67%；高科橋（9963）收報0.32元，跌20%。

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