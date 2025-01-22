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匯豐廖宜建：香港被制裁不能使用美元機會低 內地有足夠韌性應對關稅

美國總統特朗普上任，外電指他上個任期曾考慮將美元與港元脫鈎。匯豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建認為，因為香港金融中心地位，對外聯動性較重要，認為暫時看不到美國制裁香港，限制接入使用美元機會低，即使早前美國有針對個人和個別企業制裁，對整體香港運作沒有影響。

特朗普在就職演說，未有提及對中國進口貨品增加關稅，帶動近日市場氣氛紓緩，廖宜建表示認為雖然演說較少談及中國，不過「一天挺好，另一天就跳過去」，特朗普言論訊息會產生較大波動，短期內仍會衝擊香港與內地市場。

不過，廖宜建認為特朗普傾向增長（pro-growth），不少刺激經濟政策需要低通脹環境，否則物價上升提高利率，經濟不能維持活躍，他以關稅作為談判籌碼，也要考慮會對美國造成通脹壓力，內地不單是全球生產中心，現在更是高科技生產中心，對平穩通脹是有不少貢獻。他認為，內地應對美國關稅等不確定性最佳方法，最重要是加強與各方面在生產力、出口、貿易、投資等方面的連接，內地與香港有足夠韌性應對。

對於內地經濟，廖宜建認為挑戰不在外部問題，而是內地要處理房地產、地方債、銀行資本注資結構性問題，經濟活力受到影響，不過現時內地穩步推進地方債、房地產融資、銀行注資問題，在零售、房地產等數據漸漸有好轉，他指北京等內地大型省會城市今年以5%為經濟增長目標，有達成的可能。

香港方面，廖宜建指香港同時面對美國高利率和內地經濟轉型，仍然會面對非常困難，地產銷售較慢、融資成本高等衝擊，但個別地產仍能以市場化價格融資，至於會否出現香港版恒大事件，他則認為「兩者可比性較低」。

匯豐位於深圳前海的新辦公大樓「HyQ前坊」今天正式揭幕，是匯豐在華南地 區投資持有的首座綜合辦公大樓。辦公大樓總投資超過40億人民幣，樓高25層及4層地庫，寫字樓建築面積約五萬平方米。匯豐使用其中5層，另向港交所（0388）在深圳的公司等出租。

 

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