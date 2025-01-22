《方案》提出，提升商業保險資金A股投資比例與穩定性。在現有基礎上，引導大型國有保險公司增加A股投資規模和實際比例。對國有保險公司經營績效全面實行3年以上的長周期考核，淨資產收益率當年度考核權重不高於30%，3年到5年周期指標權重不低於60%。

同時，要優化全國社會保障基金、基本養老保險基金投資管理機制。穩步提升全國社會保障基金股票類資產投資比例，推動有條件地區進一步擴大基本養老保險基金委托投資規模。

此外，引導上市公司加大股份回購力度，落實一年多次分紅政策。推動上市公司加大股份回購增持再貸款工具的運用。允許公募基金、商業保險資金、基本養老保險基金、企（職）業年金基金、銀行理財等作為戰略投資者參與上市公司定增。在參與新股申購、上市公司定增、舉牌認定標準方面，給予銀行理財、保險資管與公募基金同等政策待遇。進一步擴大證券基金保險公司互換便利操作規模。

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