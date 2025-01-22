零售點網絡方面，集團截至去年12月底的零售點為7065個，較2024年3月底的7565個淨減少500個。集團表示，首要任務仍是透過提升店舖生產力，保持市場領導地位並加強零售網絡的整體財務健康狀況，上季在內地淨關閉261個周大福珠寶零售點；港澳及其他市場分別在上季淨開設2個及4個零售點。集團指出，將繼續在海外目的地及欣賞中國文化及工藝的顧客群所在地區，策略性地擴展業務。

按產品分類，港澳上季珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同店升33.7%，黃金首飾及產品同店跌36.2%；內地首季珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同店跌20.3%，黃金首飾及產品同店跌15.3%。

周大福指，上季宏觀經濟外部因素及黃金價格高企影響消費意慾，不過季內黃金價格回穩及改善產品措施，令內地及港澳同店銷售跌幅收窄。港澳市場受市民外遊及內地旅客消費模式和喜好轉變影響，同店銷售跌21.3%，香港及澳門分別跌16.9%及35.3%。

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