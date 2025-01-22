該集團又預期，今年的資本支出預算總額為1250至1350億元（人民幣、下同），保持穩定。其中，勘探、開發和生產資本化支出預計分別佔資本支出預算總額約16%、61%和20%。相比去年的資本支出預計約1320億元，符合年初目標。

在今年其更將有多個重要新項目投產，包括渤中26-6油田開發項目（一期）和墾利10-2油田群開發項目（一期），以及海外的圭亞那Yellowtail項目和巴西Buzios7項目等。為確保股東回報，在各年度建議股息獲股東大會批准的前提下，今年至2027年全年股息支付率不低於45%，其將根據市場環境變化，秉承回報股東的原則，綜合考慮其股東的意願、戰略規劃、經營狀況等因素，適時對上述分紅政策進行調整。未來其將紮實推進增儲上產、科技創新和綠色發展三大工程，實施提質增效升級行動。在不斷提升價值創造能力的同時，其將繼續積極與股東共享公司發展成果。

中海油今日股價收報18.74元，跌1.06%，成交額達15.64億元。

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