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澳門政府料新春檔期初四、五現出入境高峰 酒店入住率已近八成

澳門政府舉行跨部門記者會，治安警策劃行動廳代廳長李德輝表示，預料在內地春節8天假期間，日均出入境人流為63萬至67萬，按年上升3%，估計大年初四及五將出現出入境高峰，通關量最多依次為關閘、青茂、港珠澳大橋和橫琴等口岸。

海關澳門關檢處代處長余展強預計，港珠澳大橋澳門口岸車輛出境高峰在年廿九，入境高峰則在大年初三，每小時車流量高峰預計500輛次。他稱，應對車輛通關流量的上升，已聯同治安警和其他相關部門制定預案，從多方面做好車輛分流及疏導工作，提升車輛通關效率，同時繼續監察水客活動的發展態勢。

旅遊局公共關係處處長藍同好表示，截至上周四當地酒店預訂率近八成，相信隨著臨近假期預訂率會進一步上升，每晚平均房價約為1000元至2000元。

澳門旅遊商會理事長、立法議員張健中接受本地媒體訪問時指，業界對農曆新年市場有信心，根據相關報告，今年新春內地消費者出遊意願高漲，國內遊和出入境遊都呈現增長趨勢，假期延長及遊客選擇「分段式過年」，他預計訪澳旅客有望超過去年同期。

他稱，目前當地酒店預訂率逾六成，平均房價同比上升10%至15%，假期中段即年初二至五整體表現更理想，臨近假期預訂率將進一步上升，留澳住宿時間有所延長，酒店入住率預料超過九成。

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