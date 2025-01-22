海關澳門關檢處代處長余展強預計，港珠澳大橋澳門口岸車輛出境高峰在年廿九，入境高峰則在大年初三，每小時車流量高峰預計500輛次。他稱，應對車輛通關流量的上升，已聯同治安警和其他相關部門制定預案，從多方面做好車輛分流及疏導工作，提升車輛通關效率，同時繼續監察水客活動的發展態勢。

旅遊局公共關係處處長藍同好表示，截至上周四當地酒店預訂率近八成，相信隨著臨近假期預訂率會進一步上升，每晚平均房價約為1000元至2000元。

澳門旅遊商會理事長、立法議員張健中接受本地媒體訪問時指，業界對農曆新年市場有信心，根據相關報告，今年新春內地消費者出遊意願高漲，國內遊和出入境遊都呈現增長趨勢，假期延長及遊客選擇「分段式過年」，他預計訪澳旅客有望超過去年同期。

他稱，目前當地酒店預訂率逾六成，平均房價同比上升10%至15%，假期中段即年初二至五整體表現更理想，臨近假期預訂率將進一步上升，留澳住宿時間有所延長，酒店入住率預料超過九成。

其他報道

中海油：今年資本支出1250億至1350億人幣 淨產量逾7.6億桶油當量

周大福上季零售值跌14.2% 內地同店跌16.1%

全日沽空金額247.32億元，較上日減少6.26%

大灣區航空取消逾百航班 陳美寶要求其一周內提交報告

內地六部委推動中長期資金入市 引導國有險企加注A股 增社保買股票比例

恒指收市跌327點 失二萬關 北水流入增1.7倍 新世界創新低

匯豐廖宜建：香港被制裁不能使用美元機會低 內地有足夠韌性應對關稅

陳翊庭：香港將迎來更多IPO 會有些名字令人興奮

Adidas上季收入升24%至59.65億歐元

【有片：投資王道】特朗普揮動關稅大棒 王弼：倘措施拖累市場 或放緩政策

小米盧偉冰：內地手機日銷量達國家推補貼前4倍

騰訊雲與CP AXTRA合作推零售業數碼轉型

惠譽料美國對華有效關稅今年增至35% 年內港銀整體表現將惡化

滬指連跌兩個交易日 深證成指、創板指終止四連升

瑞穗：人民幣反應溫和 顯示10%關稅符合預期

瑞幸咖啡再度殺入領展屋邨商場 第七間分店選址小西灣商場

長和巴拿馬港口公司：仍致力於在當地營運

新東方伙東方甄選股價齊插水 大行稱下一季業績指引遜預期

中國水務發行5年期10億人幣藍色債券

何猷君旗下星競威武伙阿布達比投資辦公室 於當地設立全球總部