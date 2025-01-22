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瑞銀成為太陽馬戲團《KOOZA》香港站主贊助商

瑞銀成為太陽馬戲團（Cirque du Soleil）世界級鉅作《KOOZA》香港站的主贊助商。由娛樂製作公司Great Entertainment Group 及 Mast International攜手合作，太陽馬戲團自2018年後首次重臨香港，並以香港作為其傳奇亞洲巡演的首站。從今年5月21日起，觀眾將可在中環海濱活動空間的大帳幕內欣賞驚心動魄的精彩表演。

《KOOZA》於2007年首演，以驚險震撼的表演呈現太陽馬戲團的原創特色，包括高空雜技，奇幻角色、奢華服裝、豐富多彩的佈景、滑稽幽默的小丑藝術以及激動人心的現場配樂。《KOOZA》的演出充滿驚險、刺激、歡笑和奇幻元素 。

瑞銀投資銀行亞太區主管高橋太一表示，高興地太陽馬戲團重返香港，為這個充滿活力的城市帶來歡樂。瑞銀致力於回饋社區，為香港帶來獨家體驗。作為國際和本地文化無縫連接的亞洲中心，瑞銀深信香港是舉辦世界知名活動的理想舞台。

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