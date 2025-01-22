榆林化學「煤炭分質清潔高效轉化示範項目」被納入國家發改委《產業結構調整指導目錄》（2024年）鼓勵類「煤炭清潔高效開發利用技術」範圍。項目採用先進技術，通過硫回收裝置將有機硫和無機硫轉化為硫磺，氣化爐渣則被用於建材生產，充分體現了「減量化、再循環、再利用」的循環經濟理念，最大限度提升資源利用率，實現節能減排目標。

自2022年6月以來，平安銀行已累計向該項目發放貸款人民幣34.4億元，並將根據項目建設進展，持續提供融資支持。

作為綠色金融的延伸，轉型金融成為推動產業升級和經濟平穩運行的關鍵手段。在中國平安綠色金融戰略指導下，平安銀行積極為具有顯著碳減排效益的產業和項目提供必要的資金支持，特別是針對高排放或難以直接減排的領域。平安銀行表示，他們很高興能與榆林化學合作，未來他們將繼續秉持綠色發展理念，創新金融服務，為更多像榆林化學這樣的優秀企業提供支持，共同助力雙碳目標的實現和產業升級。

此外，中國平安指，綠色金融業務持續增長：2024年前三季度，平安綠色保險原保險保費收入373.41億元；截至2024年6月尾，平安保險資金綠色投資規模1248.77億元，綠色貸款餘額1646.34億元。

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