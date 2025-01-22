金管局副總裁阮國恒表示，截至去年9月底，本港特定分類貸款比率為1.99%，接近長期平均的水平，而經初步審視後，去年第四季的特定分類比率與第三季相比大致平穩。阮指出，目前全球息口仍然高企，美國新政府上場後對息口政府仍存不確定性，本港特定分類貸款比率的上升壓力仍然存在，而近期市場關注的商業房地產（CRE）風險敞口，目前並無出現集中性，銀行處理其風險能力亦強，計及撥備後港銀的盈利能力亦不俗，信貸風險亦可控。
市傳金管局召集向新世界（0017）貸較多的銀行開會，要求銀行對新世界提供支援。金管局副總裁阮國恒表示，對於個別個案不作評論，金管局一直循照「Hong Kong approach」指引（指Hong Kong Approach to Corporate Difficulties），當大企業面臨財務壓力，各銀行會「鬥快」去爭奪資產，從而加劇企業的流動性壓力，金管局會扮演協調角色，以公平原則處理。
近期因個別發展商的財務問題，其相關建築商及相關公司亦出現財務困難，被問及其財務問題會出現外溢效應（Spillover Effect）。阮國恒回應指，他表示目前CRE並無出現集中性問題，因此沒有所謂的外溢效應。
本港貸款增長率於去年按年跌2.8%，存款則按年升7.1%。阮國恒於2024年回顧與2025年工作重點發布會表示，去年全年貸款按年增長率下跌，但於人民幣貸款方面則錄得按年升幅，阮解釋，內地息口與港息差較大，企業偏好選擇人民幣貸款，預期此本港貸款情况會將持續。
中小企貸款方面，金管局助理總裁（銀行監理）朱立翹表示，銀行業中小企貸款協調機制」已協助3.1萬間中小企，涉及貸款額730億元，當中包括提供新資金貸款外，亦包括還息不還款、部分還款，以及申請信貸費用減免等措施。
被問到去年最大的困難時，阮國恒表示相對於信貸風險，他認為過去一年最大困難為操作風險。他提到，據警方提供去年首11個月數據顯示，期內有4萬宗詐騙，涉資85億元，即每日詐騙金額達2500萬元，宗數同時超過2023年全年。阮國恒稱，過去提醒市民注意詐騙的手法亦不太奏效，因而近期亦改變教育推廣方式，並推出「撳Link 中 『蕉』」提醒市民。
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